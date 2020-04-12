Ла Масия на Юге Англии. Как Хазенхюттль меняет Саутгемптон

В последние годы в Англии пошла мода на тренеров, которые ранее работали в чемпионате Германии. Так сложилось, что многие из них устроили настоящую революцию в своих клубах: Юрген Клопп вернул былую славу «Ливерпулю», Дэвид Вагнер сотворил сказу с «Хаддерсфилдом», а Даниэль Фарке свез в «Норвич» кучу ноунеймов из Германии, и вывел их в АПЛ. Но сегодня речь пойдет об одном из сильнейших специалистов, которые за последние десять лет работали в Бундеслиге – Ральфе Хазенхюттле.

Впервые бывший австрийский нападающий заявил о себе в 2015 году, когда впервые в истории вывел в Бундеслигу скромный «Ингольштадт». И в первом же сезоне в элите команда финишировала 11-й, демонстрируя невероятно дисциплинированный футбол. Исходя из ограниченных ресурсов, «черные» зачастую ставили автобус, добывая победы с минимальным перевесом.

Этого оказалось достаточно, чтобы ставку на Хазенхюттля сделал амбициозный «РБ Лейпциг». Он принял команду летом 2016 года, и сделал невозможное в дебютном сезоне в истории клуба – второе место. Следующий сезон получился для «быков» уже не таким успешным, и клуб принял решение расстаться с австрийцем. Но дело было не в результатах и плохой игре.

По своей сути, Хазенхюттль отличается от большинства представителей своей профессии. Ему мало просто тренировать. Этот человек хочет управлять процессом, сам подбирать себе игроков, сам заниматься организацией работы на тренировочных сборах, и нести полную ответственность за то, что происходит в первой команде. В «Ингольштадте» у него была такая возможность. Но не в Лейпциге, где всеми процессами заправлял Ральф Рангник. Именно их конфликт и стал причиной расставания.

Нечто подобное наблюдалось, к примеру, в дортмундской «Боруссии», когда Томас Тухель покинул клубе после конфликта с Хансом-Йоахимом Ватцке.

Как и в случае с Тухелем, такое развитие событий оказалось Хазенхюттлю только на руку. Первый попал в «ПСЖ», где побеждает на внутренней арене, а в Лиге чемпионов уже добрался до четвертьфинала. Тогда как Ральф оказался в «Саутгемптоне», где руководство делает на него ставку, и оказывает полнейшую поддержку во всех смыслах.

Изначально австриец пришел как кризисный менеджер, призванный спасти «святых» от вылета. Когда он принял команду, то она шла на 19-м месте с девятью очками после 15 туров. Но в итоге «Сотон» финишировал 16-м с 39 баллами.

Но в текущем сезоне «Саутгемптон» ждал истинный холодный душ: две победы в стартовых 13 матчах и домашние 0:9 от «Лестера». Только ленивый после этого не отправлял Хазенхюттля в отставку, но боссы клуба продолжили в него верить. Теперь же «лисы» занимают 14-ю позицию, оторвавшись от зоны вылета на семь очков. В кратчайшие сроки австрийцу удалось вернуть игрокам веру в себя, а 11 января они отомстили «Лестеру» на его поле – 2:1.

Все это объясняется необычайной харизмой Хазенхюттля. Это такой себе Клопп на минималках, который находится в постоянном контакте с трибунами, а футболисты готовы умирать за него на поле. К тому же они исповедуют похожий стиль игры, за что английский таблоиды прозвали Хазенхюттля «Alpen Klopp» (альпийский Клопп).

К тому же 52-летний специалист является очень гибким в тактическом плане. Его «Ингольштадт» играл по схеме 4-5-1, которая в матчах с аутсайдерами превращалась в 4-3-3. В «РБ Лейпциг» он преимущественно использовал 4-2-2-2, но иногда переходил к 4-2-3-1. Текущий чемпионат «Саутгемптон» начал по схеме с тремя защитниками, но после провального старта Хазенхюттль решил вернуться к хорошо знакомой ему 4-2-2-2.

Новая схема «святых» подразумевает максимальный прессинг на половине поля противника. Нападающие создают давление по центру, а два игрока, которые располагаются под ними смещаются на фланги. Не удивительно, что «Саутгемптон» является второй командой АПЛ по количеству отборов в среднем за матч – 19,1, и абсолютным лидером по количеству фолов – 12,2. Все это сделало «Сотон» очень неудобным противником для всех без исключения.

Теперь же бывший тренер «РБ Лейпциг» и вовсе взялся за то, чтобы совершить в «Саутгемптоне» настоящую революцию. Дело в том, что кумиром Ральфа является легендарный Йохан Кройф, который в свое время внедрил «тотальный футбол» во все команды «Аякса» – от совсем еще детей до профессионалов. По такому же принципу существует и знаменитая «Ла Масия».

Из-за вынужденного перерыва у Хазенхюттля появилось больше времени, чтобы окончательно доработать свою идею. Проект австрийца носит название «iBook», а смысл заключается в том, чтобы оцифровать весь тренировочный процесс. Теперь у каждого тренера в академии «Саутгемптона» будет доступ к обучающим и аналитическим видеороликам.

Также в «iBook» будет детально расписан план занятий, которому должны следовать абсолютно все. Тем самым Хазенхюттль хочет упростить выпускникам академии процесс перехода в главную команду.

Ранее ни один клуб в Англии не использовал подобную модель. «Саутгемптон» будет первым.

Академия «Саутгемптона» и без того по праву считается одной из самых плодотворных в Англии. Чего только стоят Тео Уолкотт, Гарет Бэйл, Алекс Окслейд-Чемберлен, Адам Лаллана, Люк Шоу и многие другие знаменитые ее воспитанники. Кто знает, может быть благодаря нововведениям Хазенхюттля на «Сент-Мэрис» появятся новые звезды мирового футбола, а сам австриец станет легендой одного из самых больших клубов Юга Англии.

Илья КВИТКИН