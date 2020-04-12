Динамо-Брест – Ислочь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 12 апреля, состоится матч 4-го тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют «Динамо-Брест» и «Ислочь».

Поединок пройдет в Бресте на стадионе «Брестский». Начало встречи – в 19:00 по Киеву.

Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча