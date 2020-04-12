Комментатор: «Милевский не усилил бы гранд УПЛ, стоя в футбол не играют»

Андрей Столярчук оценил вероятность возвращения Артема Милевского в украинский футбол

  • 12.04.2020 10:45
  • 893 просмотра
  • 3 комментария
Комментатор: «Милевский не усилил бы гранд УПЛ, стоя в футбол не играют»
© Instagram. Артем Милевский

Известный украинский комментатор Андрей Столярчук уверен, что лучшие футбольные годы украинского нападающего «Динамо-Брест» Артема Милевского остались в прошлом.

«Игра Артема Милевского нравилась мне 10 лет назад. Кажется, тогда было его время. Сейчас, несмотря на то, что он является чемпионом Беларуси, Артем не сможет помочь гранду украинского футбола или команде из верхней шестерки. Однако, думаю, аутсайдеру или представителю первой лиги Артем помог бы», - сказал Андрей Столярчук.

С этим мнением не согласился его коллега Александр Михайлюк, который сделал ставку на класс игрока.

«Класс есть, но стоя в футбол не играют», - парировал Столярчук.

Напомним, ранее Артем Милевский помог «Динамо Брест» обыграть «Шахтер Солигорск» (2:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 12.04.2020 11:08
    +1
    Миля и в лучшие годы не особо бегал. Манера бега у него специфическая, как на лыжах.
    Я их чемпионат не смотрю, иногда только моменты и согласен с тем, что сейчас Миля стоячий игрок.
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 12.04.2020 10:59
    +1
    Согласен, в Украине играют не в футбол, а в катание мяча на своей половине и забрасывание его вперед (сорри, аналога такой "игре" для сравнения не придумал). Поэтому в УПЛ Милевский помог бы и Динамо и Шахтеру, и всем остальным. А вот в Англии например не помог бы.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2020 10:45
    +1
    Почему?
    Селезнев играл стоя.
    Гладкий играл стоя.
    Будковский играет стоя.
    Нормально
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 12.04.2020 11:08
    +1
    Миля и в лучшие годы не особо бегал. Манера бега у него специфическая, как на лыжах.
    Я их чемпионат не смотрю, иногда только моменты и согласен с тем, что сейчас Миля стоячий игрок.
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 12.04.2020 10:59
    +1
    Согласен, в Украине играют не в футбол, а в катание мяча на своей половине и забрасывание его вперед (сорри, аналога такой "игре" для сравнения не придумал). Поэтому в УПЛ Милевский помог бы и Динамо и Шахтеру, и всем остальным. А вот в Англии например не помог бы.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2020 10:45
    +1
    Почему?
    Селезнев играл стоя.
    Гладкий играл стоя.
    Будковский играет стоя.
    Нормально
    Ссылка
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