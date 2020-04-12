Комментатор: «Милевский не усилил бы гранд УПЛ, стоя в футбол не играют»

Известный украинский комментатор Андрей Столярчук уверен, что лучшие футбольные годы украинского нападающего «Динамо-Брест» Артема Милевского остались в прошлом.

«Игра Артема Милевского нравилась мне 10 лет назад. Кажется, тогда было его время. Сейчас, несмотря на то, что он является чемпионом Беларуси, Артем не сможет помочь гранду украинского футбола или команде из верхней шестерки. Однако, думаю, аутсайдеру или представителю первой лиги Артем помог бы», - сказал Андрей Столярчук.

С этим мнением не согласился его коллега Александр Михайлюк, который сделал ставку на класс игрока.

«Класс есть, но стоя в футбол не играют», - парировал Столярчук.

Напомним, ранее Артем Милевский помог «Динамо Брест» обыграть «Шахтер Солигорск» (2:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси.