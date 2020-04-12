Ювентус намерен подписать Себальоса

Туринскому клубу придется заплатить «Реалу» 40 миллионов евро

  • 12.04.2020 09:48
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Ювентус намерен подписать Себальоса
© Global Look Press. Дани Себальос

Туринский «Ювентус» нацелился на приобретения хавбека мадридского «Реала» Дани Себальоса, который на правах аренды выступает за «Арсенал».

Руководство «Реала» рассчитывает выручить с продажи Себальоса 40 миллионов евро, и «канониры» могут оказаться неготовы заплатить такую сумму.

«Ювентус» данная цена вполне устраивает. Также клуб готов повысить зарплату футболисту до 4,5-5 миллионов евро за сезон.

Отметим, что в этом розыгрыше АПЛ Себальос провел 14 матчей. В данный момент чемпионаты ушли на паузу из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Себальос может остаться в «Арсенале» еще на сезон.

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Источник — Mundo Deportivo

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