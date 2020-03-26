Себальос может остаться в Арсенале еще на сезон

Лондонский «Арсенал» планирует начать переговоры с мадридским «Реалом» относительно продления аренды хавбека Даниеля Себальоса.
По данным источника, руководство английского клуба уверено, что полузащитник проведет в чемпионате Англии еще один сезон.
Отметим, что в этом розыгрыше АПЛ Себальос провел 14 матчей. Чемпионат ушел на паузу из-за пандемии коронавируса в Европе.
Ранее сообщалось, что Дани Себальос хочет покинуть «Арсенал».
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Источник — Evening Standard
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