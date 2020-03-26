Себальос может остаться в Арсенале еще на сезон

Лондонский «Арсенал» планирует начать переговоры с мадридским «Реалом» относительно продления аренды хавбека Даниеля Себальоса.

По данным источника, руководство английского клуба уверено, что полузащитник проведет в чемпионате Англии еще один сезон.

Отметим, что в этом розыгрыше АПЛ Себальос провел 14 матчей. Чемпионат ушел на паузу из-за пандемии коронавируса в Европе.

Ранее сообщалось, что Дани Себальос хочет покинуть «Арсенал».