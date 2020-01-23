Дани Себальос хочет покинуть Арсенал

Испанский хавбек Дани Себальос хочет расторгнуть контракт с «Арсеналом».
23-летний футболист играет в Лондоне на правах аренды. Права на него принадлежат «Реалу».
Как отмечает Cadena Ser, Себальос хочет больше получать игрового времени.
Игрок надеется попасть в состав сборной Испании на Евро-2020.
В этом сезоне Себальос провел 11 матчей за «Арсенал» в АПЛ и отдал 2 голевые передачи.
Отметим, что «Арсенал» также может покинуть Пьер Эмерик Обамеянг.
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Источник — Cadena Ser
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