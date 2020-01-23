Дани Себальос хочет покинуть Арсенал

Испанский хавбек Дани Себальос хочет расторгнуть контракт с «Арсеналом».

23-летний футболист играет в Лондоне на правах аренды. Права на него принадлежат «Реалу».

Как отмечает Cadena Ser, Себальос хочет больше получать игрового времени.

Игрок надеется попасть в состав сборной Испании на Евро-2020.

В этом сезоне Себальос провел 11 матчей за «Арсенал» в АПЛ и отдал 2 голевые передачи.

Отметим, что «Арсенал» также может покинуть Пьер Эмерик Обамеянг.