Торпедо-БелАЗ – Энергетик-БГУ – 2:0. Пушка Рамоса. Видеообзор матча

11 апреля состоялся матч 4-го тура чемпионата Беларуси, в котором «Торпедо-БелАЗ» обыграл «Энергетик-БГУ». Оба голы были забиты во втором тайме, их авторами стали Андрей Хачатурян (55 мин) и Габриэл Рамос (66 мин), причем бразилец отличился красивейшим ударом издалека.
Смотрите видео голов и обзор матча «Торпедо-БелАЗ» Жодино – «Энергетик-БГУ» Минск – 2:0.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! Габриэл Рамос, 66 мин, красивый гол дальним ударом.
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Источник — YouTube
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