Торпедо-БелАЗ обыграл Энергетик-БГУ и вышел в лидеры чемпионата Беларуси

В субботу, 11 апреля, состоялся матч 4-го тура чемпионата Беларуси, в котором играли «Торпедо-БелАЗ» и «Энергетик-БГУ».

Матч завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. Оба голы были забиты во втором тайме, отличились Хачатурян и Рамос. На 62-й минуте в составе победителей на замену вышел украинский хавбек Дмитрий Юсов, воспитанник запорожского «Металлурга».

«Энергетик-БГУ», имевший до этого матча 9 очков из 9 возможных, потерпел первое поражение в чемпионате. Жодинская команда «Торпедо-БелАЗ» за счет победы сравнялась с соперником по очкам и за счет победы в личной встрече вышла в лидеры турнира.

Чемпионат Беларуси. 4-й тур

«Торпедо-БелАЗ» Жодино – «Энергетик-БГУ» Минск – 2:0

Голы: Хачатурян, 55, Рамос, 66.

Турнирное положение на 11 апреля