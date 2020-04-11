Рустам ХУДЖАМОВ: «В политику идти не собираюсь»

Игрок не планирует участвовать в политической жизни страны

  • 11.04.2020 18:53
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  • 1 комментарий
Рустам ХУДЖАМОВ: «В политику идти не собираюсь»
© fcmariupol.com

Вратарь Рустам Худжамов недавно покинул «Мариуполь» и вскоре может объявить о завершении карьеры, однако футболист в политику идти не планирует.

«В «Мариуполе» спрашивали один раз, не собираюсь ли делать политическую карьеру, потому что учитывая мои интервью – таки собираюсь. Нет, не собираюсь. Но четко понимаю, что невозможно жить отдельной кастой футболистов».

«Когда есть футбол, а вокруг – ничего не интересует».

«Вокруг нас куча людей, которые живут не так, как им хотелось. Не могу разделить футбол, спорт, политику. Ты – гражданин своей страны. Ты будешь молчать, кто рядом с тобой замолчит, еще кто-то, где мы будем? Где будет наша страна, если засунем наши языки в жопу?» – сказал Худжамов.

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Источник — Трибуна

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 11.04.2020 19:12
    +1
    Спортсмен здорового человека
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 11.04.2020 19:12
    +1
    Спортсмен здорового человека
    Ссылка
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