Кирилл КРУТОРОГОВ: «Не вижу Милевского в командах из топ-6 УПЛ»

Известный комментатор не верит в возвращение Артема Милевского в УПЛ

  • 11.04.2020 16:50
  • 571 просмотр
  • 6 комментариев
Кирилл КРУТОРОГОВ: «Не вижу Милевского в командах из топ-6 УПЛ»
© ФК Динамо-Брест. Артем Милевский

Комментатор телеканалов «Футбол» Кирилл Круторогов оценил возможность возвращения Артема Милевского в УПЛ:

«Артем Милевский сейчас выступает в том чемпионате и в том клубе, где его очень уважают, считают легендой и готовы платить ему высокую зарплату.

Если говорить о возвращении его в наш чемпионат, то в топ-6 команд нашей лиги я его не вижу».

Ранее Милевский призвал всех оставаться дома.

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Источник — ТК Футбол

(4 голоса)

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Комментарии
    Diego Armando
      Diego Armando, 11.04.2020 17:32
    +2
    Zport., 11.04.2020 17:17
    Не Кирилло, а Кирило. По-украински с одной Л
    Ну тоді вже українською
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 17:17
    +3
    JohnNeuman, 11.04.2020 17:15
    Кирилло, а не Кирилл
    Не Кирилло, а Кирило. По-украински с одной Л
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 11.04.2020 17:15
    +1
    Кирилло, а не Кирилл
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 17:09
    +5
    electron440v60hz, 11.04.2020 17:04
    это ты хер! а это комментатор .
    на геббельсТВ только пропагандисты даунецкие работают
    Ссылка
    electron440v60hz
    online
      electron440v60hz, 11.04.2020 17:04
    -7
    Zport., 11.04.2020 16:55
    А это что за )(ер с геббельсТВ вылез?
    это ты хер! а это комментатор .
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 16:55
    +3
    А это что за )(ер с геббельсТВ вылез?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 17:09
    +5
    electron440v60hz, 11.04.2020 17:04
    это ты хер! а это комментатор .
    на геббельсТВ только пропагандисты даунецкие работают
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 17:17
    +3
    JohnNeuman, 11.04.2020 17:15
    Кирилло, а не Кирилл
    Не Кирилло, а Кирило. По-украински с одной Л
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 16:55
    +3
    А это что за )(ер с геббельсТВ вылез?
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 11.04.2020 17:32
    +2
    Zport., 11.04.2020 17:17
    Не Кирилло, а Кирило. По-украински с одной Л
    Ну тоді вже українською
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 11.04.2020 17:15
    +1
    Кирилло, а не Кирилл
    Ссылка
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