Кирилл КРУТОРОГОВ: «Не вижу Милевского в командах из топ-6 УПЛ»

Комментатор телеканалов «Футбол» Кирилл Круторогов оценил возможность возвращения Артема Милевского в УПЛ:
«Артем Милевский сейчас выступает в том чемпионате и в том клубе, где его очень уважают, считают легендой и готовы платить ему высокую зарплату.
Если говорить о возвращении его в наш чемпионат, то в топ-6 команд нашей лиги я его не вижу».
Ранее Милевский призвал всех оставаться дома.
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Источник — ТК Футбол
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