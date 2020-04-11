Кирилл КРУТОРОГОВ: «Не вижу Милевского в командах из топ-6 УПЛ»

Комментатор телеканалов «Футбол» Кирилл Круторогов оценил возможность возвращения Артема Милевского в УПЛ:

«Артем Милевский сейчас выступает в том чемпионате и в том клубе, где его очень уважают, считают легендой и готовы платить ему высокую зарплату.

Если говорить о возвращении его в наш чемпионат, то в топ-6 команд нашей лиги я его не вижу».

Ранее Милевский призвал всех оставаться дома.