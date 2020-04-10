Артем МИЛЕВСКИЙ: «Оставайтесь дома»

35-летний украинский форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский призвал всех оставаться дома в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
«Всем здоровья. Оставайтесь дома», — написал Милевский в Instagram.
По состоянию на 11:30 10-го апреля, в Беларуси выявлено 1486 случаев заражения. 139 пациентов выздоровели, 16 скончались.
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Источник — Instagram
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