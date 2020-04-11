Йожеф САБО: «В Динамо непрофессионально работают все звенья»

Экс-тренер «Динамо» - о причинах проблем киевского клуба

  • 11.04.2020 15:46
  • 897 просмотров
  • 42 комментария
Йожеф САБО: «В Динамо непрофессионально работают все звенья»
© ТК Футбол. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу причин неудач киевлян:

«Главная проблема «Динамо» – нехватка профессионализма в менеджменте. Если говорить обо всех производных проблемах, то стоит отталкиваться от этого постулата.

Киевляне не показывают качественную игру. Почему? Потому что не имеют игроков высокого класса. Почему не имеют игроков высокого класса? Потому что все службы не работают так, как надо.

Если выпадает одно звено цепи - не работает весь механизм. Поэтому имеем феномен: тренеры меняются - результаты ухудшаются. В «Динамо» непрофессионально работают все звенья.

Потому что президент занимается чем угодно, но не своими непосредственными функциями - наладить работу механизма. Ни для кого не секрет, что Игорь Суркис сам выбирает игроков. А окружающие боятся ему слово против сказать, чтобы не разгневать».

Ранее Сабо раскритиковал Александра Алиева.

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Источник — Газета по-украински

(6 голосов)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 16:58
    0
    AK_228, 11.04.2020 16:55
    Ты например joe77 и metallkh особенно смешной второй персонаж, который пишет про то что «Харьков за динамо» , а сам при этом даже в Харькове никогда не был
    Я точно так же могу писать, что ты - это валенок, форевер, серж, и вадо. Пять сепаров, а на самом деле - ОДИН галимый бот из макеевки
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 11.04.2020 16:57
    -1
    zvalenok03, 11.04.2020 16:44
    Методика расчета, исходные данные, какой результат хочешь получить, кто оплачивает - все это влияет.
    Но самое главное это кто и как комментирует результаты.
    Если бы действительно 47% населения болело, то стадион всегда был бы заполнен под завязку.
    Это элементарный расчет и логика.
    А то что я прав доказывают недовольные динамовские троли которые усиленно минусуют.
    Шмонька грозный самоутверждается
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 11.04.2020 16:55
    0
    Zport., 11.04.2020 16:43
    Почитать твои бредни, так тут вообще один человек за Динамо болеет, а все остальные - полщище колорадских щуков
    Ты например joe77 и metallkh особенно смешной второй персонаж, который пишет про то что «Харьков за динамо» , а сам при этом даже в Харькове никогда не был
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 11.04.2020 16:53
    -5
    Zport., 11.04.2020 16:43
    Почитать твои бредни, так тут вообще один человек за Динамо болеет, а все остальные - полщище колорадских щуков
    Нет, дебил... на этом сайте примерно поровну симпатиков
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 11.04.2020 16:52
    -5
    Zport., 11.04.2020 16:44
    Средняя посещаемость матчей Динамо выше, чем всего остального чемпионата. Зайди на сайт УПЛ и убедись в этом
    Я отлично это знаю joe777... ну ты как идиот чистый, не в этом была суть .... мало ходит на динамо, маааааалооооо... так понятнее!?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 16:44
    +2
    AK_228, 11.04.2020 16:42
    Я же пишу, иди нах.. joe777..
    Такое количество болельщиков в мегаполисе это стыдский стыд
    Средняя посещаемость матчей Динамо выше, чем всего остального чемпионата. Зайди на сайт УПЛ и убедись в этом
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 11.04.2020 16:44
    -4
    Trasher311987, 11.04.2020 16:38
    Ещё раз я увидел статью по Регионам мира. Этого агенства.
    Потом увидел конкретно про нашу страну. Я не из головы взял.
    Методика расчета, исходные данные, какой результат хочешь получить, кто оплачивает - все это влияет.
    Но самое главное это кто и как комментирует результаты.
    Если бы действительно 47% населения болело, то стадион всегда был бы заполнен под завязку.
    Это элементарный расчет и логика.
    А то что я прав доказывают недовольные динамовские троли которые усиленно минусуют.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 16:43
    +3
    AK_228, 11.04.2020 16:39
    Joe777/metallkh, или нах.. ничтожество
    Почитать твои бредни, так тут вообще один человек за Динамо болеет, а все остальные - полщище колорадских щуков
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 11.04.2020 16:42
    -5
    Zport., 11.04.2020 16:38
    В стране есть команды, на которые ходят больше, чем на Динамо??
    Я же пишу, иди нах.. joe777..
    Такое количество болельщиков в мегаполисе это стыдский стыд
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.04.2020 16:40
    -4
    AK_228, 11.04.2020 16:35
    Я думаю про 47% похоже на правду... то что нихрена на ходят на динамо это зеркальное отображение их игры..
    Если люди не ходят на стадионы значит им плевать на Даунамо. Какие из них тогда болельщики??
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 11.04.2020 16:39
    -5
    Zport., 11.04.2020 16:36
    Эти ордловчане верят только расейским источникам. Какие-то там международные фирмы для них не авторитеты
    Joe777/metallkh, или нах.. ничтожество
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.04.2020 16:39
    +5
    Forever_young_13, 11.04.2020 16:38
    Знаешь что говорит народная мудрость?
    Есть брехня, есть наглая брехня и есть статистика.
    Вот далеко ходить не надо. Есть статистические данные по странам по заболеваемости короновирусом. Ты в эти данные тоже веришь??
    Если данные официальные, конечно верю
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.04.2020 16:38
    +5
    zvalenok03, 11.04.2020 16:37
    Согласно моим исследованиям 50% населения пофиг на футбол.
    Так что 47% - это выдумка динамовской аналитики.
    Ещё раз я увидел статью по Регионам мира. Этого агенства.
    Потом увидел конкретно про нашу страну. Я не из головы взял.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 16:38
    +3
    AK_228, 11.04.2020 16:35
    Я думаю про 47% похоже на правду... то что нихрена на ходят на динамо это зеркальное отображение их игры..
    В стране есть команды, на которые ходят больше, чем на Динамо??
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.04.2020 16:38
    -5
    Trasher311987, 11.04.2020 16:35
    Не мои данные MPC consulrores.
    Международная фирма по статистике.
    Например в Бразилии они посчитали что самым популярным является Фламенго.
    Я не из головы беру. Увидел написал.
    Знаешь что говорит народная мудрость?
    Есть брехня, есть наглая брехня и есть статистика.
    Вот далеко ходить не надо. Есть статистические данные по странам по заболеваемости короновирусом. Ты в эти данные тоже веришь??
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.04.2020 16:37
    +4
    Zport., 11.04.2020 16:24
    Зря ты такое пишешь. Сейчас рваные ордловские пердаки всё тут запачкают
    Я вижу рост Ютуб канала
    Я вижу популярность блогеров и тему Динамо.
    Взять популярные каналы на Ютуб Бомбардир, Трындец, Вацко Лайф, Татотаке.
    Везде тема Динамо.
    Плюс популярность из СССР
    Добавим сюда зарубежных болел.
    То получим такую цифру.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 16:37
    +3
    zvalenok03, 11.04.2020 16:36
    2014 и 2015 года ?
    Удачно совпало все для реброва. Его талантов в успехе динамы не более 50%.
    Остальное благодаря событиям о которых все в курсе, но скромно умалчивают о них.
    Что за события? Ты наверное про "переворот бандеровский" и "гражданскую войну" хочешь рассказать? Вам же там такие сказки рассказывают?
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 11.04.2020 16:37
    -5
    Trasher311987, 11.04.2020 16:22
    Как бы там не писали критики.
    Не говорили мне многое.
    Я это вижу здесь даже.
    Итак 47% населения Украины болеют за Киевское Динамо. Данные взяты из фирмы mpc Consultores.
    Например в Европе они подсчитали что само больше болеют за Барсу потом за Реал потом Мю.
    Судя по тому как просто каждый день штампуются новости о Динамо это факт.
    Согласно моим исследованиям 50% населения пофиг на футбол.
    Так что 47% - это выдумка динамовской аналитики.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 11.04.2020 16:37
    -6
    Trasher311987, 11.04.2020 16:22
    Как бы там не писали критики.
    Не говорили мне многое.
    Я это вижу здесь даже.
    Итак 47% населения Украины болеют за Киевское Динамо. Данные взяты из фирмы mpc Consultores.
    Например в Европе они подсчитали что само больше болеют за Барсу потом за Реал потом Мю.
    Судя по тому как просто каждый день штампуются новости о Динамо это факт.
    Согласно моим исследованиям 50% населения пофиг на футбол.
    Так что 47% - это выдумка динамовской аналитики.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 16:36
    +3
    Trasher311987, 11.04.2020 16:35
    Не мои данные MPC consulrores.
    Международная фирма по статистике.
    Например в Бразилии они посчитали что самым популярным является Фламенго.
    Я не из головы беру. Увидел написал.
    Эти ордловчане верят только расейским источникам. Какие-то там международные фирмы для них не авторитеты
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.04.2020 15:58
    +7
    А чего дедуля молчал когда в дк был не подскажет или тогда все было топ?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 15:48
    +6
    Знатно дед лижет хозяевам своим колорадским
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.04.2020 16:39
    +5
    Forever_young_13, 11.04.2020 16:38
    Знаешь что говорит народная мудрость?
    Есть брехня, есть наглая брехня и есть статистика.
    Вот далеко ходить не надо. Есть статистические данные по странам по заболеваемости короновирусом. Ты в эти данные тоже веришь??
    Если данные официальные, конечно верю
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.04.2020 16:38
    +5
    zvalenok03, 11.04.2020 16:37
    Согласно моим исследованиям 50% населения пофиг на футбол.
    Так что 47% - это выдумка динамовской аналитики.
    Ещё раз я увидел статью по Регионам мира. Этого агенства.
    Потом увидел конкретно про нашу страну. Я не из головы взял.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.04.2020 16:17
    +5
    AK_228, 11.04.2020 16:06
    Надо быть идиотом зашоренным что бы этого не понимать ... даже если Сабо отрабатывает тарелку ахметовского супа, это не значит что он говорит не правду
    2014 2015 годы. Менеджмент был отличен Динамо все выиграло в Украине.
    С 2016 по 2020 менеджмент не тот.
    Суркис был все время.
    Вопрос зачем крутить пластинку одну и тоже из года в год.?
    Ты обвиняешь меня что я капитан очевидность.
    Но когда команда не первая, логично что проблемы есть.
    Есть в тренере, игроках, президенте, менеджменте.
    Понимаю Карантин надо писать.
    Но чуда не будет и завтра будет другой менеджмент и так далее.
    Сабо это израсходованный материал.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.04.2020 16:37
    +4
    Zport., 11.04.2020 16:24
    Зря ты такое пишешь. Сейчас рваные ордловские пердаки всё тут запачкают
    Я вижу рост Ютуб канала
    Я вижу популярность блогеров и тему Динамо.
    Взять популярные каналы на Ютуб Бомбардир, Трындец, Вацко Лайф, Татотаке.
    Везде тема Динамо.
    Плюс популярность из СССР
    Добавим сюда зарубежных болел.
    То получим такую цифру.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.04.2020 16:35
    +4
    Forever_young_13, 11.04.2020 16:32
    Бред сумасшедшего про 47%
    Давай возьмём к примеру колыбель Динамо город Киев.
    Население 3 ляма. Стадион на 70 тысяч. Заполняемость порядка 15-25 тысяч.
    То есть в Киеве реально болеют за Динамо 30 -35% Реально.
    А по другим городам и того меньше, потому как мало кому охота болеть за команду которая только вторая в чемпионате, 2 года не может попасть в группу лиги Чемпионов и с позором вылетает из лиги Европы.
    Так что цифры про 47% просто смешны
    Не мои данные MPC consulrores.
    Международная фирма по статистике.
    Например в Бразилии они посчитали что самым популярным является Фламенго.
    Я не из головы беру. Увидел написал.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 16:31
    +4
    AK_228, 11.04.2020 16:30
    Joe777, шёл бы ты нах.. вместе со своим «ордловским» умом
    Ватан макеевский, этот сайт на ЮА заканчивается. А ты фанат рускага мира. Твой адрес РУ
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.04.2020 16:22
    +4
    Как бы там не писали критики.
    Не говорили мне многое.
    Я это вижу здесь даже.
    Итак 47% населения Украины болеют за Киевское Динамо. Данные взяты из фирмы mpc Consultores.
    Например в Европе они подсчитали что само больше болеют за Барсу потом за Реал потом Мю.
    Судя по тому как просто каждый день штампуются новости о Динамо это факт.
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 11.04.2020 16:04
    +4
    Что-то много этого обиженного. Все прекрасно знают, под чью диктовку он говорит
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 16:43
    +3
    AK_228, 11.04.2020 16:39
    Joe777/metallkh, или нах.. ничтожество
    Почитать твои бредни, так тут вообще один человек за Динамо болеет, а все остальные - полщище колорадских щуков
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 16:38
    +3
    AK_228, 11.04.2020 16:35
    Я думаю про 47% похоже на правду... то что нихрена на ходят на динамо это зеркальное отображение их игры..
    В стране есть команды, на которые ходят больше, чем на Динамо??
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 16:37
    +3
    zvalenok03, 11.04.2020 16:36
    2014 и 2015 года ?
    Удачно совпало все для реброва. Его талантов в успехе динамы не более 50%.
    Остальное благодаря событиям о которых все в курсе, но скромно умалчивают о них.
    Что за события? Ты наверное про "переворот бандеровский" и "гражданскую войну" хочешь рассказать? Вам же там такие сказки рассказывают?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 16:36
    +3
    Trasher311987, 11.04.2020 16:35
    Не мои данные MPC consulrores.
    Международная фирма по статистике.
    Например в Бразилии они посчитали что самым популярным является Фламенго.
    Я не из головы беру. Увидел написал.
    Эти ордловчане верят только расейским источникам. Какие-то там международные фирмы для них не авторитеты
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 16:24
    +3
    Trasher311987, 11.04.2020 16:22
    Как бы там не писали критики.
    Не говорили мне многое.
    Я это вижу здесь даже.
    Итак 47% населения Украины болеют за Киевское Динамо. Данные взяты из фирмы mpc Consultores.
    Например в Европе они подсчитали что само больше болеют за Барсу потом за Реал потом Мю.
    Судя по тому как просто каждый день штампуются новости о Динамо это факт.
    Зря ты такое пишешь. Сейчас рваные ордловские пердаки всё тут запачкают
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 16:44
    +2
    AK_228, 11.04.2020 16:42
    Я же пишу, иди нах.. joe777..
    Такое количество болельщиков в мегаполисе это стыдский стыд
    Средняя посещаемость матчей Динамо выше, чем всего остального чемпионата. Зайди на сайт УПЛ и убедись в этом
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 16:58
    0
    AK_228, 11.04.2020 16:55
    Ты например joe77 и metallkh особенно смешной второй персонаж, который пишет про то что «Харьков за динамо» , а сам при этом даже в Харькове никогда не был
    Я точно так же могу писать, что ты - это валенок, форевер, серж, и вадо. Пять сепаров, а на самом деле - ОДИН галимый бот из макеевки
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 11.04.2020 16:55
    0
    Zport., 11.04.2020 16:43
    Почитать твои бредни, так тут вообще один человек за Динамо болеет, а все остальные - полщище колорадских щуков
    Ты например joe77 и metallkh особенно смешной второй персонаж, который пишет про то что «Харьков за динамо» , а сам при этом даже в Харькове никогда не был
    Ссылка
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