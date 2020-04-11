Йожеф САБО: «В Динамо непрофессионально работают все звенья»

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу причин неудач киевлян:
«Главная проблема «Динамо» – нехватка профессионализма в менеджменте. Если говорить обо всех производных проблемах, то стоит отталкиваться от этого постулата.
Киевляне не показывают качественную игру. Почему? Потому что не имеют игроков высокого класса. Почему не имеют игроков высокого класса? Потому что все службы не работают так, как надо.
Если выпадает одно звено цепи - не работает весь механизм. Поэтому имеем феномен: тренеры меняются - результаты ухудшаются. В «Динамо» непрофессионально работают все звенья.
Потому что президент занимается чем угодно, но не своими непосредственными функциями - наладить работу механизма. Ни для кого не секрет, что Игорь Суркис сам выбирает игроков. А окружающие боятся ему слово против сказать, чтобы не разгневать».
Ранее Сабо раскритиковал Александра Алиева.
Источник — Газета по-украински
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Но самое главное это кто и как комментирует результаты.
Если бы действительно 47% населения болело, то стадион всегда был бы заполнен под завязку.
Это элементарный расчет и логика.
А то что я прав доказывают недовольные динамовские троли которые усиленно минусуют.
Такое количество болельщиков в мегаполисе это стыдский стыд
Потом увидел конкретно про нашу страну. Я не из головы взял.
Но самое главное это кто и как комментирует результаты.
Если бы действительно 47% населения болело, то стадион всегда был бы заполнен под завязку.
Это элементарный расчет и логика.
А то что я прав доказывают недовольные динамовские троли которые усиленно минусуют.
Такое количество болельщиков в мегаполисе это стыдский стыд
Есть брехня, есть наглая брехня и есть статистика.
Вот далеко ходить не надо. Есть статистические данные по странам по заболеваемости короновирусом. Ты в эти данные тоже веришь??
Так что 47% - это выдумка динамовской аналитики.
Потом увидел конкретно про нашу страну. Я не из головы взял.
Международная фирма по статистике.
Например в Бразилии они посчитали что самым популярным является Фламенго.
Я не из головы беру. Увидел написал.
Есть брехня, есть наглая брехня и есть статистика.
Вот далеко ходить не надо. Есть статистические данные по странам по заболеваемости короновирусом. Ты в эти данные тоже веришь??
Я вижу популярность блогеров и тему Динамо.
Взять популярные каналы на Ютуб Бомбардир, Трындец, Вацко Лайф, Татотаке.
Везде тема Динамо.
Плюс популярность из СССР
Добавим сюда зарубежных болел.
То получим такую цифру.
Удачно совпало все для реброва. Его талантов в успехе динамы не более 50%.
Остальное благодаря событиям о которых все в курсе, но скромно умалчивают о них.
Не говорили мне многое.
Я это вижу здесь даже.
Итак 47% населения Украины болеют за Киевское Динамо. Данные взяты из фирмы mpc Consultores.
Например в Европе они подсчитали что само больше болеют за Барсу потом за Реал потом Мю.
Судя по тому как просто каждый день штампуются новости о Динамо это факт.
Так что 47% - это выдумка динамовской аналитики.
Не говорили мне многое.
Я это вижу здесь даже.
Итак 47% населения Украины болеют за Киевское Динамо. Данные взяты из фирмы mpc Consultores.
Например в Европе они подсчитали что само больше болеют за Барсу потом за Реал потом Мю.
Судя по тому как просто каждый день штампуются новости о Динамо это факт.
Так что 47% - это выдумка динамовской аналитики.
Международная фирма по статистике.
Например в Бразилии они посчитали что самым популярным является Фламенго.
Я не из головы беру. Увидел написал.
Есть брехня, есть наглая брехня и есть статистика.
Вот далеко ходить не надо. Есть статистические данные по странам по заболеваемости короновирусом. Ты в эти данные тоже веришь??
Так что 47% - это выдумка динамовской аналитики.
Потом увидел конкретно про нашу страну. Я не из головы взял.
С 2016 по 2020 менеджмент не тот.
Суркис был все время.
Вопрос зачем крутить пластинку одну и тоже из года в год.?
Ты обвиняешь меня что я капитан очевидность.
Но когда команда не первая, логично что проблемы есть.
Есть в тренере, игроках, президенте, менеджменте.
Понимаю Карантин надо писать.
Но чуда не будет и завтра будет другой менеджмент и так далее.
Сабо это израсходованный материал.
Я вижу популярность блогеров и тему Динамо.
Взять популярные каналы на Ютуб Бомбардир, Трындец, Вацко Лайф, Татотаке.
Везде тема Динамо.
Плюс популярность из СССР
Добавим сюда зарубежных болел.
То получим такую цифру.
Давай возьмём к примеру колыбель Динамо город Киев.
Население 3 ляма. Стадион на 70 тысяч. Заполняемость порядка 15-25 тысяч.
То есть в Киеве реально болеют за Динамо 30 -35% Реально.
А по другим городам и того меньше, потому как мало кому охота болеть за команду которая только вторая в чемпионате, 2 года не может попасть в группу лиги Чемпионов и с позором вылетает из лиги Европы.
Так что цифры про 47% просто смешны
Международная фирма по статистике.
Например в Бразилии они посчитали что самым популярным является Фламенго.
Я не из головы беру. Увидел написал.
Не говорили мне многое.
Я это вижу здесь даже.
Итак 47% населения Украины болеют за Киевское Динамо. Данные взяты из фирмы mpc Consultores.
Например в Европе они подсчитали что само больше болеют за Барсу потом за Реал потом Мю.
Судя по тому как просто каждый день штампуются новости о Динамо это факт.
Удачно совпало все для реброва. Его талантов в успехе динамы не более 50%.
Остальное благодаря событиям о которых все в курсе, но скромно умалчивают о них.
Международная фирма по статистике.
Например в Бразилии они посчитали что самым популярным является Фламенго.
Я не из головы беру. Увидел написал.
Не говорили мне многое.
Я это вижу здесь даже.
Итак 47% населения Украины болеют за Киевское Динамо. Данные взяты из фирмы mpc Consultores.
Например в Европе они подсчитали что само больше болеют за Барсу потом за Реал потом Мю.
Судя по тому как просто каждый день штампуются новости о Динамо это факт.
Такое количество болельщиков в мегаполисе это стыдский стыд
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