Йожеф САБО: «В Динамо непрофессионально работают все звенья»

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу причин неудач киевлян:

«Главная проблема «Динамо» – нехватка профессионализма в менеджменте. Если говорить обо всех производных проблемах, то стоит отталкиваться от этого постулата.

Киевляне не показывают качественную игру. Почему? Потому что не имеют игроков высокого класса. Почему не имеют игроков высокого класса? Потому что все службы не работают так, как надо.

Если выпадает одно звено цепи - не работает весь механизм. Поэтому имеем феномен: тренеры меняются - результаты ухудшаются. В «Динамо» непрофессионально работают все звенья.

Потому что президент занимается чем угодно, но не своими непосредственными функциями - наладить работу механизма. Ни для кого не секрет, что Игорь Суркис сам выбирает игроков. А окружающие боятся ему слово против сказать, чтобы не разгневать».

Ранее Сабо раскритиковал Александра Алиева.