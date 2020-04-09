Йожеф САБО: «Алиева стало слишком много в СМИ»

Экс-тренер «Динамо» раскритиковал Александра Алиева

  • 09.04.2020 22:53
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  • 1 комментарий
Йожеф САБО: «Алиева стало слишком много в СМИ»
© ТК Футбол. Йожеф Сабо

Экс-наставник «Динамо» Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу своего бывшего подопечного Александра Алиева:

«На мой взгляд, в последнее время его слишком много стало в СМИ. Пользуясь случаем, хочу поинтересоваться у журналистов: вы действительно считаете, что Саша – это пример того, как должен вести себя футболист во время активной карьеры и после ее завершения? Это пример для подражания молодым футболистам? Ориентир для них?

Мне и сейчас больно вспоминать те годы, когда на моих глазах свой талант терял Алиев. Из-за нарушения режима мне приходилось отчислять его с тренировочных сборов. Но и сейчас в аналогичной ситуации я бы поступил точно так же. Футбол - игра командная и требования к игрокам должны быть одинаковыми.

Если не ошибаюсь, Саша уже примерял на себе роль тренера любительских команд. Хочет получить лицензию и работать в «Динамо». Интересно, а как бы он поступил с игроками, которые не соблюдают общих правил, игнорируют режим? На которых не действуют разговоры с тренером? Он назвал меня худшим тренером, с которым работал – это его мнение, его право».

Ранее Сабо рассказал о своем отношении к Сергею Реброву.

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Источник — Footboom

(7 голосов)

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 09.04.2020 23:15
    +1
    А Усика еще больше...
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 09.04.2020 23:15
    +1
    А Усика еще больше...
    Ссылка
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