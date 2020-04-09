САБО: «Ребров – пример таланта, умноженного на трудолюбие и дисциплину»

Экс-тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением по поводу своего бывшего подопечного, Сергея Реброва:
«Сергей Ребров – это пример таланта, умноженного на трудолюбие и дисциплину. Думаю, любой тренер был бы счастлив работать с таким ответственным спортсменом.
Тандем Шевченко - Ребров был основной ударной силой «Динамо» и сборной. Но и другие ребята вкалывали, были единомышленниками на поле, выполняли поставленные задачи и добивались результатов.
Мне кажется, Ребров получал удовольствие от игры с такими партнерами. И, что важно, постоянно старался повышать свое мастерство».
Источник — Footboom
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