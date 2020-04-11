Евгений КОНОПЛЯНКА: «Лучший друг в Шахтере? Марлос»

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал о том, с кем из партнеров по команде у него наиболее тесные дружеские отношения:
«Я могу многих назвать, потому что мы хорошо поддерживаем связь. Например, с Марлосом живу в одной комнате. Давайте тогда его и назову.
Мы сидим и завтракаем за одним столом: как вы думаете, плохо общаемся? Если даже ты не знаешь язык, через какое-то время обязательно выучишь и будешь со всеми хорошо общаться. У нас отличный коллектив».
Ранее Коноплянка заявил, что видит «Шахтер» в финале Лиги Европы.
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.