Евгений КОНОПЛЯНКА: «Лучший друг в Шахтере? Марлос»

Хавбек «Шахтера» - о том, с кем в команде больше всего общается

  • 11.04.2020 15:36
  • 932 просмотра
  • 2 комментария
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Лучший друг в Шахтере? Марлос»
© УАФ. Евгений Коноплянка

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал о том, с кем из партнеров по команде у него наиболее тесные дружеские отношения:

«Я могу многих назвать, потому что мы хорошо поддерживаем связь. Например, с Марлосом живу в одной комнате. Давайте тогда его и назову.

Мы сидим и завтракаем за одним столом: как вы думаете, плохо общаемся? Если даже ты не знаешь язык, через какое-то время обязательно выучишь и будешь со всеми хорошо общаться. У нас отличный коллектив».

Ранее Коноплянка заявил, что видит «Шахтер» в финале Лиги Европы.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 11.04.2020 16:19
    -1
    там там все понимают и португальский и наш, на трешах постоянно все дублируется переводчиком, все привыкли уже
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 11.04.2020 16:07
    +2
    На каком языке общаетесь с гастробайтером? На языке жестов?
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 11.04.2020 16:07
    +2
    На каком языке общаетесь с гастробайтером? На языке жестов?
    Ссылка
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