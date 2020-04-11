Евгений КОНОПЛЯНКА: «Лучший друг в Шахтере? Марлос»

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал о том, с кем из партнеров по команде у него наиболее тесные дружеские отношения:

«Я могу многих назвать, потому что мы хорошо поддерживаем связь. Например, с Марлосом живу в одной комнате. Давайте тогда его и назову.

Мы сидим и завтракаем за одним столом: как вы думаете, плохо общаемся? Если даже ты не знаешь язык, через какое-то время обязательно выучишь и будешь со всеми хорошо общаться. У нас отличный коллектив».

Ранее Коноплянка заявил, что видит «Шахтер» в финале Лиги Европы.