Евгений КОНОПЛЯНКА: «Вижу Шахтер в финале Лиги Европы»

Хавбек «горняков» считает, что после возобновления сезона команда хорошо выступит в еврокубках

  • 11.04.2020 14:22
  • 360 просмотров
  • 7 комментариев
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Вижу Шахтер в финале Лиги Европы»
© УАФ. Евгений Коноплянка

Полузащитник донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка высказался о коронавирусе, а также поделился ожиданиями от остатка сезона.

«Сейчас Тяжелый момент для всего мира. Как с этим справиться? Наверное, самое простое, что мы можем сделать, – находиться дома и получать удовольствие от того времени, которого нам раньше не хватало, быть с семьей. Заниматься чем-то полезным. Остановить эту эпидемию мы можем, только находясь дома, стараясь не контактировать ни с кем. Я тоже человек. Тоже каждое утро читаю новости и отбрасываю подальше телефон, чтобы нормально позавтракать и не забивать себе голову. И все равно мы сможем это преодолеть.

Конец сезона? Я вижу нас в финале Лиги Европы. Дай Бог, мы в скором времени продолжим и дойдем до финала. У нас такая цель. А там уже, если в финале, нужно и Кубок брать», - сказал Коноплянка.

Ранее Коноплянка рассказал о своем переезде в Европу.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 11.04.2020 15:22
    0
    Trasher311987, 11.04.2020 14:35
    Жека если из 19 сезонов битвы экстрасенсов никто нам не предсказал короновирус, то как ты видишь это?
    Их было 19!?
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 11.04.2020 14:48
    0
    Evil, 11.04.2020 14:38
    Вся это пара долбоебов типа тебя и с десяток алкашей у которых тут по 30 аккаунтов для массовки? Ослик иа помалкивай лучше
    Это у тебя столько аккаунтов. Я это понял по количеству минусов в моих комментах. Я же для тебя как кость в горле
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 11.04.2020 14:46
    0
    ))) Ванганка-Коноплянка - сначала из карантина выйти, набрать форму, а тут сразу вижу финал Шахтер-..... на PlayStation3 !!!
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 11.04.2020 14:39
    0
    Вижу Шахтер без Коноплянки..
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    Evil
      Evil, 11.04.2020 14:38
    -3
    ZAKARPATFAN, 11.04.2020 14:25
    Вся Украина видит Шахтер в финале. Успехов.
    Вся это пара долбоебов типа тебя и с десяток алкашей у которых тут по 30 аккаунтов для массовки? Ослик иа помалкивай лучше
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.04.2020 14:35
    0
    Жека если из 19 сезонов битвы экстрасенсов никто нам не предсказал короновирус, то как ты видишь это?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 11.04.2020 14:25
    -11
    Вся Украина видит Шахтер в финале. Успехов.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 11.04.2020 15:22
    0
    Trasher311987, 11.04.2020 14:35
    Жека если из 19 сезонов битвы экстрасенсов никто нам не предсказал короновирус, то как ты видишь это?
    Их было 19!?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 11.04.2020 14:48
    0
    Evil, 11.04.2020 14:38
    Вся это пара долбоебов типа тебя и с десяток алкашей у которых тут по 30 аккаунтов для массовки? Ослик иа помалкивай лучше
    Это у тебя столько аккаунтов. Я это понял по количеству минусов в моих комментах. Я же для тебя как кость в горле
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 11.04.2020 14:46
    0
    ))) Ванганка-Коноплянка - сначала из карантина выйти, набрать форму, а тут сразу вижу финал Шахтер-..... на PlayStation3 !!!
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 11.04.2020 14:39
    0
    Вижу Шахтер без Коноплянки..
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.04.2020 14:35
    0
    Жека если из 19 сезонов битвы экстрасенсов никто нам не предсказал короновирус, то как ты видишь это?
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