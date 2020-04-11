Евгений КОНОПЛЯНКА: «Вижу Шахтер в финале Лиги Европы»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка высказался о коронавирусе, а также поделился ожиданиями от остатка сезона.

«Сейчас Тяжелый момент для всего мира. Как с этим справиться? Наверное, самое простое, что мы можем сделать, – находиться дома и получать удовольствие от того времени, которого нам раньше не хватало, быть с семьей. Заниматься чем-то полезным. Остановить эту эпидемию мы можем, только находясь дома, стараясь не контактировать ни с кем. Я тоже человек. Тоже каждое утро читаю новости и отбрасываю подальше телефон, чтобы нормально позавтракать и не забивать себе голову. И все равно мы сможем это преодолеть.

Конец сезона? Я вижу нас в финале Лиги Европы. Дай Бог, мы в скором времени продолжим и дойдем до финала. У нас такая цель. А там уже, если в финале, нужно и Кубок брать», - сказал Коноплянка.

Ранее Коноплянка рассказал о своем переезде в Европу.