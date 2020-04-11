Гаттузо отдаст зарплату сотрудникам клуба, которых отправили в отпуск

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо вместе со спортивным директором Кристиано Джунтоли отказались от месячной зарплаты в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
Решение наставник и менеджер клуба приняли лично, чтобы помочь сотрудникам, отправленным в отпуск без содержания.
Ранее сообщалось, что «Наполи» собирается заморозить зарплаты игроков клуба.
Отметим, что «Наполи» хочет продлить контракт с Гаттузо.
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Источник — Football-Italia
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