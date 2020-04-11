Гаттузо отдаст зарплату сотрудникам клуба, которых отправили в отпуск

Наставник «Наполи» решил помочь своим коллегам

  • 11.04.2020 13:57
  • 251 просмотр
  • 1 комментарий
Гаттузо отдаст зарплату сотрудникам клуба, которых отправили в отпуск
© twitter.com/sscnapoli

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо вместе со спортивным директором Кристиано Джунтоли отказались от месячной зарплаты в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Решение наставник и менеджер клуба приняли лично, чтобы помочь сотрудникам, отправленным в отпуск без содержания.

Ранее сообщалось, что «Наполи» собирается заморозить зарплаты игроков клуба.

Отметим, что «Наполи» хочет продлить контракт с Гаттузо.

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Источник — Football-Italia

(5 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.04.2020 14:10
    +2
    Респект Дженнаро.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.04.2020 14:10
    +2
    Респект Дженнаро.
    Ссылка
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