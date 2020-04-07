Наполи хочет продлить контракт с Гаттузо

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис доволен работой главного тренера команды Дженнаро Гаттузо и хочет продлить с ним контракт.
Он уже поручил спортивному директору клуба Кристиану Джунтоли начать переговоры с Гаттузо.
Гаттузо возглавил «Наполи» в декабре прошлого года. Его нынешний контракт действует до лета 2021 года.
На данный момент «Наполи» идет шестым в турнирной таблице Серии А с 39 очками в активе.
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Источник — Calciomercato
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