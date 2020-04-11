Александр КАРАВАЕВ: «Думаю поиграть еще минимум 10 лет»

27-летний полузащитник «Динамо» Александр Караваев заявил, что в ближайшие годы завершать свою карьеру не планирует:

«Все возможно, но это вопрос не ближайшего будущего, а еще очень нескорого. Думаю поиграть еще минимум лет десять, я так оптимистично настроен. Думаю только о футболе, вся жизнь с футболом связана.

Конечно, ты хочешь и дальше себя связывать с футболом. Начинать что-то заново – это всегда риски, ты не понимаешь, не знаешь, получится или не получится.

В футболе ты долгое время, знаешь все нюансы разной деятельности, будь-то тренер или селекционер, спортивный директор».

Ранее Караваев заявил, что хочет доиграть нынешний сезон.