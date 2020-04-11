Александр КАРАВАЕВ: «Думаю поиграть еще минимум 10 лет»

Хавбек «Динамо» не думает о завершении карьеры

  • 11.04.2020 13:36
  • 313 просмотров
  • 0 комментариев
Александр КАРАВАЕВ: «Думаю поиграть еще минимум 10 лет»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

27-летний полузащитник «Динамо» Александр Караваев заявил, что в ближайшие годы завершать свою карьеру не планирует:

«Все возможно, но это вопрос не ближайшего будущего, а еще очень нескорого. Думаю поиграть еще минимум лет десять, я так оптимистично настроен. Думаю только о футболе, вся жизнь с футболом связана.

Конечно, ты хочешь и дальше себя связывать с футболом. Начинать что-то заново – это всегда риски, ты не понимаешь, не знаешь, получится или не получится.

В футболе ты долгое время, знаешь все нюансы разной деятельности, будь-то тренер или селекционер, спортивный директор».

Ранее Караваев заявил, что хочет доиграть нынешний сезон.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — YouTube

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности