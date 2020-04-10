Александр КАРАВАЕВ: «Все футболисты хотят доиграть сезон. Но не нам решать»

Хавбек «Динамо» - о судьбе нынешнего сезона

  • 10.04.2020 15:53
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Александр КАРАВАЕВ: «Все футболисты хотят доиграть сезон. Но не нам решать»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Игрок «Динамо» Александр Караваев ответил на вопрос о том, можно ли будет называть «Шахтер» чемпионом, если сезон в УПЛ не будет доигран:

«У них отрыв очень большой, догнать будет очень тяжело. К тому же нам на пятки наступают, идет ожесточенная борьба за 2-5 места.

Как примут - так примут, мы примем любой вариант. Я слышал, что футболисты не хотят, чтобы просто так закончили сезон. Все хотят доиграть по спортивному принципу.

Как все примут – это уже на усмотрение наших руководителей. Не нам это решать».

Ранее Караваев заявил, что набрать физические кондиции после паузы будет сложно.

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Источник — YouTube

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