71-летний Липпи предположил, что может возглавить сборную Италии

Легендарный итальянский тренер Марчелло Липпи не исключил, что в будущем может вновь возглавить сборную Италии.

«Я больше не собираюсь работать в клубах. Что касается сборной Италии, то, возможно, однажды мне захочется вернуться. При условии, что я больше не захочу сидеть дома, а сборная будет не слишком далеко от меня. Но пока мы надеемся, что этот вирус перестанет убивать людей. После этого уже посмотрим», - сказал Липпи.

Отметим, что 71-летний Липпи уже дважды работал со сборной Италии (2004-2006, 2008-2010). В 2006-м он вместе с командой стал чемпионом мира.

В данный момент Италию возглавляет Роберто Манчини.