Роберто МАНЧИНИ: «Мы сможем выиграть Евро в 2021 году»

Наставник сборной Италии – о возможном переносе чемпионата Европы

  • 16.03.2020 03:22
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Роберто МАНЧИНИ: «Мы сможем выиграть Евро в 2021 году»
© figc.it. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что не возражает против переноса чемпионата Европы на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

«Если мы сможем выиграть чемпионат Европы этим летом, мы также сможем выиграть его в 2021 году. Давайте подождем решения УЕФА, но я буду приспосабливаться ко всему. На данный момент приоритетом является спасение жизней», - сказал Манчини.

УЕФА 17 марта должен рассмотреть вопрос переноса или отмены национальных чемпионатов, еврокубков, а также чемпионата Европы. Проведение Евро-2020 первоначально было запланировано с 12 июня по 12 июля в двенадцати европейских странах.

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Источник — RAI Sport

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