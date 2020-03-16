Роберто МАНЧИНИ: «Мы сможем выиграть Евро в 2021 году»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что не возражает против переноса чемпионата Европы на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
«Если мы сможем выиграть чемпионат Европы этим летом, мы также сможем выиграть его в 2021 году. Давайте подождем решения УЕФА, но я буду приспосабливаться ко всему. На данный момент приоритетом является спасение жизней», - сказал Манчини.
УЕФА 17 марта должен рассмотреть вопрос переноса или отмены национальных чемпионатов, еврокубков, а также чемпионата Европы. Проведение Евро-2020 первоначально было запланировано с 12 июня по 12 июля в двенадцати европейских странах.
Источник — RAI Sport
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