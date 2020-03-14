Представитель УЕФА: «Мы рассматриваем вариант переноса Евро на 2021 год»

Скорее всего, именно так и случится

  • 14.03.2020 19:10
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  • 1 комментарий
Представитель УЕФА: «Мы рассматриваем вариант переноса Евро на 2021 год»
© uefa.com

Эвелина Кристиллен, представитель исполнительного комитета ФИФА, а также работник комитета УЕФА, подтвердила, что вариант с переносом Евро-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса будет рассмотрен на заседании 17-го марта.

«Я не говорю за всех членов исполнительного комитета УЕФА, но есть понимание того, что всем национальным чемпионатам нужно будет дать время доиграть свои сезоны, а Евро перенести».

«Вариант с переносом Евро-2020 на следующий год действительно рассматривается», - сказала Кристиллен.

УЕФА ранее объявил, что 17-го марта в формате видеоконференции примет решение по Евро со всеми европейскими ассоциациями.

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Источник — Football-Italia

(4 голоса)

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Комментарии
    Український Крим
      Український Крим, 14.03.2020 19:17
    +1
    Давайте на 2031!!! Ну вас нах
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 14.03.2020 19:17
    +1
    Давайте на 2031!!! Ну вас нах
    Ссылка
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