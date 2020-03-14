Представитель УЕФА: «Мы рассматриваем вариант переноса Евро на 2021 год»

Эвелина Кристиллен, представитель исполнительного комитета ФИФА, а также работник комитета УЕФА, подтвердила, что вариант с переносом Евро-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса будет рассмотрен на заседании 17-го марта.

«Я не говорю за всех членов исполнительного комитета УЕФА, но есть понимание того, что всем национальным чемпионатам нужно будет дать время доиграть свои сезоны, а Евро перенести».

«Вариант с переносом Евро-2020 на следующий год действительно рассматривается», - сказала Кристиллен.

УЕФА ранее объявил, что 17-го марта в формате видеоконференции примет решение по Евро со всеми европейскими ассоциациями.