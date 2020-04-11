Маркос АНТОНИО: «Когда футбол вернется, у Шахтера есть важные игры»

Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио рассказал о том, как живет во время карантина:

«В этот период карантина мы стараемся тренироваться дома, потому что мы не можем оставаться абсолютно неподвижными, в дополнение к мерам предосторожности: не выходить на улицу, не ходить в местах со многими людьми. Я тренируюсь каждый день, поэтому, когда вернусь к тренировкам, у меня все будет хорошо.

Это то, о чем нужно заботиться, верно? Мы должны быть осторожны. А когда футбол вернется, у «Шахтера» есть важные игры, такие как ответная игра с «Вольфсбургом» и классико в Украине с «Динамо». Мы собираемся работать, чтобы снова обрести форму, поскольку мы долгое время не тренировались. Нужно иметь возможность сыграть эти решающие матчи.

Я стараюсь много работать здесь, и у меня есть много чего, что можно улучшить в команде. Я хочу многого добиться, поэтому буду работать над тем, чтобы добиться большего для «Шахтера». Это только начало».

Ране сообщалось о том, что интерес к Маркосу Антонио проявляет «Рома».