Минск – БАТЭ. Где смотреть онлайн матч чемпионата Беларуси

В воскресенье, 12 апреля «Минск» в четвертом туре чемпионата Беларуси примет БАТЭ. Начало матча – в 15:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Спорт 1».

После трех туров «Минск» с 6 очками идет третьим в турнирной таблице чемпионата Беларуси. БАТЭ с 3 очками занимает 11-е место.

«Минск» - БАТЭ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси