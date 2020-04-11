Минск – БАТЭ. Где смотреть онлайн матч чемпионата Беларуси

В воскресенье, 12 апреля «Минск» в четвертом туре чемпионата Беларуси примет БАТЭ. Начало матча – в 15:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Спорт 1».
После трех туров «Минск» с 6 очками идет третьим в турнирной таблице чемпионата Беларуси. БАТЭ с 3 очками занимает 11-е место.
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Источник — Sport.ua
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