Воскресный игровой день четвертого тура чемпионата Беларуси начнется с матча в столице – ФК «Минск» будет принимать БАТЭ.

Старт нового сезона в чемпионате Беларуси подарил много неожиданностей, и уверенное начало «Минска» - одна из них. Команда Андрея Разина прошлый сезон завершила десятой, ничего особенного от нее не ждали и перед стартом нынешнего сезона.

Однако столичные футболисты приятно удивили и на старте сезона одержали две победы – над «Белшиной» и «Динамо» Минск. Лишь в третьем туре «Минск» потерпел первое поражение – 0:2 на выезде от главной сенсации старта сезона и текущего лидерства первенства, «Энергетика-БГУ».

У БАТЭ перед стартом нынешнего сезона сменился главный тренер: Алексей Бага ушел в литовский «Жальгирис», а его место занял Кирилл Альшевский. Эта рокировка пока что не пошла на пользу многолетнему гегемону белорусского футбола – старт нынешнего сезона команда проваливает.

Чемпионат для БАТЭ начался с двух поражений подряд – от того же «Энергетика-БГУ» и «Славии» Мозырь. В третьем туре наконец-то была одержана первая победа – 1:0 над «Рухом» из Бреста. В среду БАТЭ в первом полуфинале Кубка Беларуси снова проиграл, и снова «Славии»- 0:1.

Три поражения в четырех стартовых матчах – к таким неудачным сериям на внутренней арене БАТЭ не привык. И пусть сезон только стартовал, кресло под Альшевским уже шатается. Команде срочно нужно исправлять турнирное положение, и потеря очков в матче с «Минском» этому никак не поспособствует – нужна только победа.

И букмекеры в эту победу верят, несмотря на все проблемы БАТЭ. Коэффициент на победу гостей – 2,07, на «Минск» - 4,04. Вероятность ничьи – 3,6.

12 апреля, воскресенье