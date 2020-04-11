Сергей СТАХОВСКИЙ: «Для жизни мне нравится Австралия. Это бомба»

Украинский теннисист рассказал о любимых местах

  • 11.04.2020 11:51
  • 441 просмотр
  • 1 комментарий
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Для жизни мне нравится Австралия. Это бомба»
© БТУ. Сергей Стаховский

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о местах, где ему нравится жить. 

«Самые красивые места в мире? Их очень много. Мне, честно, очень нравится Будапешт, вот как город, очень нравится архитектурно. Для жизни очень нравится Австралия. Это бомба! Они настолько оторваны от всего мира, настолько расслаблены, настолько в своем ритме. Вот ты приезжаешь – тут все бегут, все чем-то занимаются, а приезжаешь в Австралию – все на «лайте». При чем, что там живут все, максимально представители всех общин.

На Мальдивах очень красиво, спокойно отдыхается. Калифорния – классная! Мне очень нравится. Бордо – шикарное место, жить просто бомба, мне очень нравится. 2 часа поездом до Парижа, красивейший город, достаточно чистый. Бордо в свое время решили не строить никакое социальное жилье и платили за это штрафы государству. Разница (в архитектуре) сейчас колоссальная», - сказал Стаховский в интервью «Бегущему банкиру».

Ранее Стаховский рассказал, как ему предлагали слить матч.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 11.04.2020 11:57
    0
    там метровые пауки, с ума сошел?
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 11.04.2020 11:57
    0
    там метровые пауки, с ума сошел?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности