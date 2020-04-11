Сергей СТАХОВСКИЙ: «Для жизни мне нравится Австралия. Это бомба»

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о местах, где ему нравится жить.

«Самые красивые места в мире? Их очень много. Мне, честно, очень нравится Будапешт, вот как город, очень нравится архитектурно. Для жизни очень нравится Австралия. Это бомба! Они настолько оторваны от всего мира, настолько расслаблены, настолько в своем ритме. Вот ты приезжаешь – тут все бегут, все чем-то занимаются, а приезжаешь в Австралию – все на «лайте». При чем, что там живут все, максимально представители всех общин.

На Мальдивах очень красиво, спокойно отдыхается. Калифорния – классная! Мне очень нравится. Бордо – шикарное место, жить просто бомба, мне очень нравится. 2 часа поездом до Парижа, красивейший город, достаточно чистый. Бордо в свое время решили не строить никакое социальное жилье и платили за это штрафы государству. Разница (в архитектуре) сейчас колоссальная», - сказал Стаховский в интервью «Бегущему банкиру».

Ранее Стаховский рассказал, как ему предлагали слить матч.