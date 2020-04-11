Николай МОРОЗЮК: «Динамо наведет шороху в Европе»

Бывший защитник «Динамо» Николай Морозюк заявил, что нынешнее молодое поколение киевлян может добиться больших успехов:

«Любую команду можно тактически научить, а разницу делают индивидуально сильные футболисты. В «Динамо» они есть, их просто надо правильно использовать. Их нужно подтянуть, потому что много молодых и талантливых.

Если с ними работать, оттачивать, то я уверен, что с этой молодежью можно стать топ в Украине. И она точно наведет шороху в Европе».

Ранее Морозюк объяснил, почему общается на русском языке.