Николай МОРОЗЮК: «Динамо наведет шороху в Европе»

Бывший защитник «Динамо» Николай Морозюк заявил, что нынешнее молодое поколение киевлян может добиться больших успехов:
«Любую команду можно тактически научить, а разницу делают индивидуально сильные футболисты. В «Динамо» они есть, их просто надо правильно использовать. Их нужно подтянуть, потому что много молодых и талантливых.
Если с ними работать, оттачивать, то я уверен, что с этой молодежью можно стать топ в Украине. И она точно наведет шороху в Европе».
Ранее Морозюк объяснил, почему общается на русском языке.
Источник — Трибуна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.