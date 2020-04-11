Ювентус начал работу по трансферу Погба

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в конце нынешнего сезона намерен покинуть Англию. Приоритетным вариантом для него является возвращение в «Ювентус».
Чемпионы Италии также заинтересованы в подписании Погба, и уже начали работу над трансфером. Представители клуба уже ведут переговоры с агентом Погба, Мино Райолой.
Погба уже выступал за «Ювентус» в 2012-2016 годах, после чего перешел в МЮ за рекордные на тот момент 105 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Погба может перейти в «Реал».
Источник — Twitter
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