Ювентус начал работу по трансферу Погба

Чемпионы Италии уже ведут переговоры с агентом француза

  • 11.04.2020 11:20
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Ювентус начал работу по трансферу Погба
© Instagram. Поль Погба

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в конце нынешнего сезона намерен покинуть Англию. Приоритетным вариантом для него является возвращение в «Ювентус».

Чемпионы Италии также заинтересованы в подписании Погба, и уже начали работу над трансфером. Представители клуба уже ведут переговоры с агентом Погба, Мино Райолой.

Погба уже выступал за «Ювентус» в 2012-2016 годах, после чего перешел в МЮ за рекордные на тот момент 105 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Погба может перейти в «Реал».

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Источник — Twitter

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