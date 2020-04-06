Погба хочет перейти в Реал

Мадридский клуб является приоритетным вариантом для француза

  • 06.04.2020 15:17
  • 299 просмотров
  • 2 комментария
Погба хочет перейти в Реал
© Instagram. Поль Погба

Контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2021 года. Ближайшим летом МЮ попытается либо продать игрока, либо продлить контракт, чтобы не потерять его через год как свободного агента.

Кроме «Юнайтед», у Погба есть еще два варианта продолжения карьеры: переход в «Реал» и возвращение в «Ювентус».

Для самого Погба приоритетным вариантов является именно переход в «Реал».

Ранее сообщалось о том, что в МЮ надеются, что кризис поможет сохранить Погба.

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Источник — As.com

(1 голос)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.04.2020 15:46
    0
    Надо заголовок поменять на "Мина Райола хочет срубить бабла"
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 06.04.2020 15:35
    0
    Кто ж против-то? Все ЗА
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.04.2020 15:46
    0
    Надо заголовок поменять на "Мина Райола хочет срубить бабла"
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 06.04.2020 15:35
    0
    Кто ж против-то? Все ЗА
    Ссылка
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