Погба хочет перейти в Реал

Контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2021 года. Ближайшим летом МЮ попытается либо продать игрока, либо продлить контракт, чтобы не потерять его через год как свободного агента.
Кроме «Юнайтед», у Погба есть еще два варианта продолжения карьеры: переход в «Реал» и возвращение в «Ювентус».
Для самого Погба приоритетным вариантов является именно переход в «Реал».
Ранее сообщалось о том, что в МЮ надеются, что кризис поможет сохранить Погба.
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Источник — As.com
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