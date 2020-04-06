Погба хочет перейти в Реал

Контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2021 года. Ближайшим летом МЮ попытается либо продать игрока, либо продлить контракт, чтобы не потерять его через год как свободного агента.

Кроме «Юнайтед», у Погба есть еще два варианта продолжения карьеры: переход в «Реал» и возвращение в «Ювентус».

Для самого Погба приоритетным вариантов является именно переход в «Реал».

Ранее сообщалось о том, что в МЮ надеются, что кризис поможет сохранить Погба.