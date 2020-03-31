Манчестер Юнайтед надеется сохранить Погба из-за кризиса

Руководство «Манчестер Юнайтед» надеется летом сохранить своего полузащитника Поля Погба.
В клубе считают, что из-за последствий карантина гранды не будут готовы к большим тратам на трансферном рынке, и никто не сможет заплатить за Погба требуемые 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готов заплатить за Погба 100 миллионов евро. Также интерес к французскому хавбеку проявляет «Ювентус».
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Источник — Independent
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