Манчестер Юнайтед надеется сохранить Погба из-за кризиса

Руководство «Манчестер Юнайтед» надеется летом сохранить своего полузащитника Поля Погба.

В клубе считают, что из-за последствий карантина гранды не будут готовы к большим тратам на трансферном рынке, и никто не сможет заплатить за Погба требуемые 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готов заплатить за Погба 100 миллионов евро. Также интерес к французскому хавбеку проявляет «Ювентус».