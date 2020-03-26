Реал готов заплатить за Погба 100 млн евро

Мадридский «Реал» в летнее трансферное окно попытается купить хавбека английского «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Франции Поля Погба.

По данным источника, испанский клуб готов потратить на трансфер 27-летнего игрока 100 миллионов евро. В покупке Погба заинтересован лично наставник мадридцев Зинедин Зидан.

Отметим, что в этом сезоне Погба принял участие в семи матчах чемпионата Англии и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» снизил цену на Погба до 85 млн евро.