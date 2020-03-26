Реал готов заплатить за Погба 100 млн евро

В покупке французского хавбека заинтересован Зинедин Зидан

  • 26.03.2020 16:49
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Реал готов заплатить за Погба 100 млн евро
© Global Look Press. Поль Погба

Мадридский «Реал» в летнее трансферное окно попытается купить хавбека английского «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Франции Поля Погба.

По данным источника, испанский клуб готов потратить на трансфер 27-летнего игрока 100 миллионов евро. В покупке Погба заинтересован лично наставник мадридцев Зинедин Зидан.

Отметим, что в этом сезоне Погба принял участие в семи матчах чемпионата Англии и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» снизил цену на Погба до 85 млн евро.

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Источник — As.com

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Комментарии
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    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 26.03.2020 17:03
    0
    Деньги на ветер
    Ссылка
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