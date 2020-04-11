РЫБАЛКА: «Может быть, стану агентом. Я не буду обманывать, все по-честному»

Экс-полузащитник «Динамо» Сергей Рыбалка рассказал о планах после завершения карьеры.

«Бизнес никакой не буду запускать, не мое это. Хотелось бы быть в футболе. Может быть, стану агентом. Возможно, тренером. Но сейчас куча тренеров, все занято. Еще Алиев вот сейчас, не успеешь за ним.

Возможно, попробую себя агентом. Пока такие мысли. Я сразу могу сказать, хороший футболист или нет. По первому взгляду. Это еще есть у Хачериди. Я уже общался с некоторыми людьми, чтобы потом помогли этим заняться.

У меня самого никогда не было постоянного агента. Первое время я сам решал, в Турцию мне помогли попасть. Я не буду обманывать, работая агентом, буду делать по-честному», – сказал Рыбалка.

Ранее Рыбалка высказался о бывшем тренере «Динамо» Александре Хацкевиче.