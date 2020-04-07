Сергей РЫБАЛКА: «У Хацкевича постоянно — мастерства нет, футболисты плохие»

30-летний экс-игрок «Динамо» Сергей Рыбалка поделился мнением о бывшем главном тренере киевского клуба Александре Хацкевиче.

«У меня нет обиды на Хацкевича, но я считаю, что это неправильно. Если ты — главный тренер команды, то вы в одной лодке. Команда проиграла, может, ты допустил ошибку. Но я никогда не слышал, чтобы Хацкевич сказал: «Да, я не угадал с составом» или «Да, я выбрал не ту тактику».

У него постоянно — мастерства нет, и футболисты плохие. Хотя футболистов же он брал. Он набирал эту команду.

Может, ему нужно было идти «Манчестер Сити» тренировать, я не знаю. А то у него все плохие, а он один все правильно сделал и хороший», — рассказал Рыбалка.

Хацкевич возглавлял «Динамо» с 2017-го по 2019-й годы.