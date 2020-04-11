ДЖУЛАЙ: «Непонятно, почему Динамо держит Цитаишвили на скамейке»

Футбольный комментатор Дмитрий Джулай в эфире программы Вацко LIVE высказал недоумение, почему киевское «Динамо» держит на скамейке запасных молодого игрока Георгия Цитаишвили:

«Цитаишвили? Это дозировка по 5 игровых минут, мне кажется, не совсем правильная. Можно, конечно, сказать, что раньше в дубле долго держали. Но раньше многое было. Здесь нужно уже что-то глобально решать. Если футболист нужен, то пусть он выходит не на 5 минут в одном матче из 10.

Если же он не нужен, то скажите ему, пусть ищет другой клуб. Причем, желательно, чтобы это был клуб из Европы. Ведь это лучше, чем играть в аренде в нашем чемпионате».