ДЖУЛАЙ: «Непонятно, почему Динамо держит Цитаишвили на скамейке»

Футбольный комментатор удивлен, что игроку дают лишь по 5 игровых минут

  • 11.04.2020 00:41
  • 166 просмотров
  • 4 комментария
ДЖУЛАЙ: «Непонятно, почему Динамо держит Цитаишвили на скамейке»
© ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

Футбольный комментатор Дмитрий Джулай в эфире программы Вацко LIVE высказал недоумение, почему киевское «Динамо» держит на скамейке запасных молодого игрока Георгия Цитаишвили:

«Цитаишвили? Это дозировка по 5 игровых минут, мне кажется, не совсем правильная. Можно, конечно, сказать, что раньше в дубле долго держали. Но раньше многое было. Здесь нужно уже что-то глобально решать. Если футболист нужен, то пусть он выходит не на 5 минут в одном матче из 10.

Если же он не нужен, то скажите ему, пусть ищет другой клуб. Причем, желательно, чтобы это был клуб из Европы. Ведь это лучше, чем играть в аренде в нашем чемпионате».

 
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Источник — Вацко Live

(1 голос)

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Комментарии
    tyler tyler
      tyler tyler, 11.04.2020 01:23
    +1
    Почему Цитаишвили держат на скамейке? Потому что нужно не пизд..еть типа - я Джулай, - а смотреть, что Георги
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 11.04.2020 01:06
    0
    Согласен, игрок основы и надо выпускать а не шлак за границей покупать который едет сюда деньги заработать , патриоты могут быть только свои.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 01:04
    0
    Forever_young_13, 11.04.2020 01:01
    Беги Георгий из этой помойки, беги!
    Как Матузалем
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.04.2020 01:01
    -3
    Беги Георгий из этой помойки, беги!
    Ссылка
    tyler tyler
    online
      tyler tyler, 11.04.2020 01:23
    +1
    Почему Цитаишвили держат на скамейке? Потому что нужно не пизд..еть типа - я Джулай, - а смотреть, что Георги
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 11.04.2020 01:06
    0
    Согласен, игрок основы и надо выпускать а не шлак за границей покупать который едет сюда деньги заработать , патриоты могут быть только свои.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 01:04
    0
    Forever_young_13, 11.04.2020 01:01
    Беги Георгий из этой помойки, беги!
    Как Матузалем
    Ссылка
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