Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Читаю книгу Ни Сы и воспитываю Бандита»

Полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили рассказал, как проводит время на карантине:

«Карантин проходит нормально, тренируюсь по программе, которую нам дали. Соблюдаю все правила самоизоляции, из дому выхожу только на пробежку да изредка за продуктами. В свободное время смотрю фильмы, сериалы, играю в Counter-Strike на компьютере, как и другие ребята, читаю книгу по психологии «Ни сы», автор Джен Синсеро. Книга о том, что нужно верить в себя, в свои цели, идеи и в целом, о том, как чувствовать себя увереннее. В некоторые периоды жизни она очень помогает.

Также провожу время с родителями, которые сейчас у меня гостят, а также вместе с девушкой гуляем с собакой – у меня бигль по кличке Бандит. Естественно, носим маски, регулярно моем руки с мылом и дезинфицируем. Хотя порой кажется, что у нас в городе не карантин, а просто обычные дни: на улицах много людей, а на дорогах – пробки. Маски было непросто найти, но девушка помогла, и мы обеспечили семью, а дезинфицирующее средство купил в супермаркете – забрал последнее, скупил все, что оставалось. Потом поделился с Колей Шапаренко и другими ребятами, которые просили и сами не могли найти в продаже.

Из партнеров по команде почти каждый день общаюсь только с Денисом Поповым, реже – с ребятами из дубля, с которыми вместе играем в Counter-Strike. Естественно, обсуждаем то, что сейчас происходит у нас в стране и в мире, сошлись во мнении, что, хотя в «Динамо» карантин пока до 5-го апреля, скорее всего, до 24-го числа ничего не изменится, поскольку до этого времени объявлен карантин в стране. Неправильно возобновлять чемпионат, пока ситуация не стабилизировалась, ведь футбол – такой вид спорта, в котором задействовано очень много людей – больше, чем 20 или 30 человек, а это очень опасно. Лучше потерпеть и потом играть с болельщиками.

Бандит у меня появился примерно два месяца назад. Я давно хотел собаку, но это очень ответственное решение, учитывая, что бигль – охотничья порода, и собакой нужно заниматься, поэтому все ждал подходящего момента. Год назад у меня появилась девушка, и мы уже вместе решили завести питомца, чтобы проверить, сможем ли с ним справиться. Пока получается, уже научили Бандита командам «Сидеть», «Ко мне» и другим. Хотим, чтобы с ним еще позанимался кинолог, но из-за карантина придется отложить, так что дрессировкой занимаемся сами. Собаке четыре месяца – это такой возраст, когда он уже проявляет характер и хочет показать, что он главный в доме, но мы ему не позволяем этого делать. В остальном он очень добродушный, со всеми хочет играть. А когда мама в шутку поставила годовалую сестру в угол, Бандит начал лаять и защищать ребенка, хотя они всего лишь месяц знакомы. Он не кусается, а только играет с ней, и мы даже не боимся оставлять ее с собакой. Недаром говорят, что, когда рождается ребенок, можно сразу заводить домашнего любимца, поскольку у них быстро налаживается крепкая связь, что идет на пользу ребенку.

Поездки за границу? Собственно говоря, кроме Грузии, я никогда никуда не ездил. Сейчас, когда появилась девушка, естественно, нужно будет ездить на море (улыбается). Зимой мы вместе были в Грузии, я ей там все показал, познакомил с родителями и родственниками. Потом мы полетели в Дубаи – и это была первая страна, в которой я провел отпуск – до этого всегда оставался в Киеве и тренировался, а летом после чемпионата мира толком и отпуска не было – всего 5-6 дней. Зимний отдых очень понравился, когда так перезагружаешься, работать очень легко, хорошо себя чувствуешь и морально, и физически. Девушке было интересно у меня на родине, и мне будет также интересно познакомиться с ее родственниками. Ее родители живут в Киеве, а бабушка и дедушка – в селе недалеко от Донецка. Когда будет возможность, обязательно туда съездим».