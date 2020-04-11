Шотландский топ-дивизион могут расширить до 14 команд

«Хартс» останется в лиге, а повышение получат «Данди Юнайтед» и «Инвернесс»

  • 11.04.2020 00:23
  • 73 просмотра
  • 0 комментариев
Шотландский топ-дивизион могут расширить до 14 команд
© The Guardian

В Шотландии рассматривают возможность расширить топ-дивизион в следующем сезоне с 12 до 14 команд. Клубы могут отказаться от продолжения кампании 2019/20 и завершить сезон досрочно из-за пандемии коронавируса.

Лига попросила клубы проголосовать за резолюцию, которая назвала бы финальными текущие места в Чемпионате, Первой лиге и Второй лиге (дивизионы 2–4), на основе среднего количества очков за игру. Точно такое же обращение ожидается к 12 клубам Премьер-лиги, но только после 23 апреля, когда УЕФА проведет свое заседание по вопросам европейского футбольного сезона.

Шотландская лига планирует начать консультации по реструктуризации турнира. Расширение Премьер-лиги до 14 команд позволит остаться в топ-дивизионе клубу «Хартс», а повышены в классе будут «Данди Юнайтед» и «Инвернесс».

Досрочным чемпионом шотландской Премьер-лиги может быть объявлен «Селтик», за который выступает украинец Марьян Швед.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Guardian

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности