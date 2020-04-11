Шотландский топ-дивизион могут расширить до 14 команд

В Шотландии рассматривают возможность расширить топ-дивизион в следующем сезоне с 12 до 14 команд. Клубы могут отказаться от продолжения кампании 2019/20 и завершить сезон досрочно из-за пандемии коронавируса.

Лига попросила клубы проголосовать за резолюцию, которая назвала бы финальными текущие места в Чемпионате, Первой лиге и Второй лиге (дивизионы 2–4), на основе среднего количества очков за игру. Точно такое же обращение ожидается к 12 клубам Премьер-лиги, но только после 23 апреля, когда УЕФА проведет свое заседание по вопросам европейского футбольного сезона.

Шотландская лига планирует начать консультации по реструктуризации турнира. Расширение Премьер-лиги до 14 команд позволит остаться в топ-дивизионе клубу «Хартс», а повышены в классе будут «Данди Юнайтед» и «Инвернесс».

Досрочным чемпионом шотландской Премьер-лиги может быть объявлен «Селтик», за который выступает украинец Марьян Швед.