Неман – Белшина – 1:1. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 10 апреля, программу четвертого тура чемпионата Беларуси открывал матч «Неман» – «Белшина», который завершился вничью со счетом 1:1.
Примечательно, что за обе команды голами отметились экс-игроки львовских «Карпат»: вингер «Немана» Гегам Кадимян открыл счет на 42-й минуте, а форвард «Белшины» Леонид Ковель восстановил статус-кво на 59-й.
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Источник — Sport.ua
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