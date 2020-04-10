Стоимость трансфера Роналду упала до минимума за последние 12 лет

Ценник на Криштиану отныне составляет 60 миллионов евро

  • 10.04.2020 19:48
  • 957 просмотров
  • 2 комментария
Стоимость трансфера Роналду упала до минимума за последние 12 лет
© Twitter. Криштиану Роналду

После недавнего пересмотра стоимости всех футболистов мира порталом Transfermarkt, которая состоялась по причине пандемии коронавируса, контракт лидера «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду оценивается в 60 миллионов евро.

По сравнению с прежней оценкой, производимой порталом в декабре минувшего года, Роналду потерял в цене сразу 15 миллионов евро.

Интересно, что нынешняя стоимость Роналду – самая низкая для португальца за последние 12 лет.

В последний раз его контракт оценивался в 60 миллионов евро на финише выступлений Криштиану за «Манчестер Юнайтед» - летом 2008 года. После перехода в «Реал» в 2009-м стоимость Роналду выросла до 70 миллионов евро, и постепенно увеличивалась, пока не достигла пика в 120 миллионов в октябре 2014 года.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 10.04.2020 20:15
    0
    еще слишком дорого, потолки для супер-пупер бегунов с мячом должны быть на уровне других легкоатлетов, то есть еще в десять раз дешевле.
    Ссылка
    Лемур Лемурыч
    online
      Лемур Лемурыч, 10.04.2020 20:03
    +4
    Ему 35 лет не один футболист в мире не стоил так дорого в такие года думайте что вы пишите ему скоро на пенсию по вашему сколько он должен стоить?
    Ссылка
    Лемур Лемурыч
    online
      Лемур Лемурыч, 10.04.2020 20:03
    +4
    Ему 35 лет не один футболист в мире не стоил так дорого в такие года думайте что вы пишите ему скоро на пенсию по вашему сколько он должен стоить?
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 10.04.2020 20:15
    0
    еще слишком дорого, потолки для супер-пупер бегунов с мячом должны быть на уровне других легкоатлетов, то есть еще в десять раз дешевле.
    Ссылка
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