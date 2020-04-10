Барселона хочет обменять Семеду на Канселу

«Манчестер Сити», вероятно, будет не против

  • 10.04.2020 18:55
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Барселона хочет обменять Семеду на Канселу
© ФК Барселона. Нелсон Семеду

Каталонская «Барселона» планирует обменять португальского защитника Нелсона Семеду на его соотечественника из «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

Семеду выступает за «Барселону» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне 26-летний португалец провел 21 матч в чемпионате Испании, отдал 2 результативные передачи и заработал 1 желтую карточку.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» собирается попрощаться с Канселу, так что обмен вполне возможен.

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Источник — The Telegraph

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