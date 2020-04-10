ФОТО. Как Ибрагимович тренируется с Хаммарбю

Вчера сообщалось о том, что во время карантина Златан Ибрагимович тренируется с игроками шведского «Хаммарбю», акциями которого он владеет.
Сегодня в сети появились фото тренировок форварда «Милана» с «Хаммарбю»:
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Источник — Twitter
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