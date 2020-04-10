Карантин в Серии А продлят как минимум до 27 апреля

Президент НОК Италии Джованни Малаго заявил, что итальянские клубы смогут возобновить тренировки не раньше 27 апреля:

«Правительство готовит указ о запрете тренировок. Не думаю, что я ошибаюсь в этом случае. Он будет рассчитан как минимум до 27 апреля или до 1 мая».

Ранее сообщалось о том, что тренировки клубов Серии А могут быть возобновлены 4 мая.