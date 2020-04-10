Нойер требует от Баварии зарплату 20 млн евро в год

Голкипер хочет хорошо заработать на закате карьеры

  • 10.04.2020 18:38
  • 303 просмотра
  • 1 комментарий
Нойер требует от Баварии зарплату 20 млн евро в год
© Global Look Press. Мануэль Нойер

34-летний немецкий вратарь «Баварии» Мануэль Нойер продолжает переговоры с клубом относительно нового соглашения.

Голкипер требует себе оклад свыше 20 миллионов евро в год, а срок соглашения должен быть рассчитан до лета 2025 года.

Руководство «Баварии» не готово пойти на такие условия, предлагая контракт лишь до 2023 года. Ориентировочная стоимость Нойера составляет 18 миллионов евро.

Отметим, что в текущем сезоне Нойер провел за «Баварию» 37 матчей во всех турнирах, где пропустил 38 мячей, 15 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» собирается купить Нойера.

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Источник — Bild

(4 голоса)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 10.04.2020 19:10
    +2
    Ого его понесло.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 10.04.2020 19:10
    +2
    Ого его понесло.
    Ссылка
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