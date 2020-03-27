Челси собирается купить Нойера

Лондонский клуб хочет усилиться вратарем «Баварии»

  • 27.03.2020 08:17
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Челси собирается купить Нойера
© Reuters

«Челси» намерен усилить позицию вратаря.

Как сообщает немецкая пресса, лондонский клуб хочет подписать основного вратаря «Баварии» Мануэля Нойера. Немецкий голкипер рассматривается в качестве замены Кепе Аррисабалаге, на которого не рассчитывает тренерский штаб.

Ранее сообщалось, что Нойер отказывается продлевать контракт и хочет покинуть «Баварию».

Также «Челси» интересуется вратарем «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой.

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