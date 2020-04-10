Александр ТИХОНОВ: «Королькевич разве что только в Африке не работал»

Легендарный биатлонист – о бывшем тренере сборной Украины

  • 10.04.2020 19:36
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Александр ТИХОНОВ: «Королькевич разве что только в Африке не работал»
© РИА Новости. Александр Тихонов

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал назначение экс-наставника сборных Украины и Беларуси Владимира Королькевича на пост старшего тренера сборной России.

«Владимир Драчев сказал, что среди кандидатов в тренеры сборной России есть иностранные специалисты. Знаем мы этих специалистов. Белорусы тут написали: «Спасибо Драчеву, что забирает у нас Королькевича». Этот иностранный специалист разве что только в Африке не работал», - сказал Тихонов.

Украинских биатлонисток Королькевич возглавлял в сезоне 2012/13 и привел Елену Пидгрушную к личному золоту и серебру чемпионата мира. Украинки также стали при нем вице-чемпионками мира в эстафете, а Вита и Валя Семеренко завоевали по личной бронзе.

Также стоит отметить, что Королькевич работал с женской сборной России по биатлону с 2013 по 2015 годы, но был вынужден покинуть пост после допингового скандала с Екатериной Юрьевой и Ириной Старых.

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Источник — Советский спорт

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