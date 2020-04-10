Неймар может остаться без половины зарплаты из-за коронавируса

Пауза в европейском футболе может серьезно ударить по финансовому положению французских клубов: телеканалы Canal+ и beIN Sports отказались выплачивать деньги за телеправа на трансляцию Лиги 1.

Ассоциация профессиональных футболистов Франции (UNFP) предложила бороться с последствиями экономического кризиса с помощью существенного сокращения зарплат игроков. Была предложена следующая схема:

Зарплата игроков до 10 тысяч евро в месяц — без сокращения

от 10 тысяч до 20 тысяч евро — 20% сокращения

от 20 тысяч до 50 тысяч евро — 30%

от 50 тысяч до 100 тысяч евро — 40%

от 100 тысяч евро и больше — 50%

Эта схема уже согласована с Министерством экономики и финансов Франции.

Если данная схема будет утверждена, то самые высокооплачиваемые игроки Лиги 1, включая Неймара, на время кризиса потеряют половину своей зарплаты. Бразилец сейчас зарабатывает 31,6 млн евро в год.

Ранее сообщалось о том, что кризис может позволить ПСЖ сохранить Неймара.