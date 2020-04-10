Каргбо и де Пена начали бегать, Кендзеру беспокоит давняя травма

Врач «Динамо» – о травмированных игроках столичного клуба

  • 10.04.2020 16:09
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Каргбо и де Пена начали бегать, Кендзеру беспокоит давняя травма
© ФК Динамо Киев. Андрей Шморгун

Врач первой команды «Динамо» Андрей Шморгун рассказал, в каком состоянии находятся травмированные футболисты столичного клуба.
 
«Каргбо и де Пена сейчас уже занимаются беговой работой согласно своему индивидуальному плану. Также давняя травма голеностопного сустава беспокоит Кендзеру. Он приезжал на базу, делали ему инъекции, также еще до ужесточения карантина несколько раз проходил на базе физиотерапевтические процедуры, принимал таблетированные препараты.
 
Также ему желательно было бы пройти мануальную терапию или поработать в тренажерном зале, но из-за карантина пришлось прервать этот процесс, и он продолжил восстановление в домашних условиях. Мы консультировались у профессора Андрея Лябаха в Украине и теперь придерживаемся рекомендаций. Сейчас состояние Томаша значительно лучше, и скоро ему уже можно будет выполнять беговую работу и приступать к более усиленным тренировкам», – сказал Шморгун.

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Источник — ФК Динамо Киев

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