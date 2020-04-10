Игорь ХАРАТИН: «Чемпионат Венгрии? Будут решать через три недели»

Сейчас чемпионат Венгрии, как и большинство других в Европе, на паузе из-за пандемии коронавируса.

Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин рассказал о том, когда станет известна судьба нынешнего сезона в Венгрии:

«Мы тренируемся, ждем каких-то новостей, потому что хотим доиграть чемпионат. Через 3 недели будет собрание клубов, там будут решать, что делать дальше».

Ранее Харатин заявил, что надеется на вызов в сборную Украины.