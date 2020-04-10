Игорь ХАРАТИН: «Чемпионат Венгрии? Будут решать через три недели»

Сейчас чемпионат Венгрии, как и большинство других в Европе, на паузе из-за пандемии коронавируса.
Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин рассказал о том, когда станет известна судьба нынешнего сезона в Венгрии:
«Мы тренируемся, ждем каких-то новостей, потому что хотим доиграть чемпионат. Через 3 недели будет собрание клубов, там будут решать, что делать дальше».
Ранее Харатин заявил, что надеется на вызов в сборную Украины.
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Источник — ТК Футбол
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