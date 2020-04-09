Игорь ХАРАТИН: «Если буду прогрессировать – то вызовут в сборную»

Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин надеется, что сможет получить вызов в сборную Украины:
«Думаю, если я и дальше буду прогрессировать, то меня вызовут в сборную на следующий сбор. Так что нечего расстраиваться – нужно дальше тренироваться и прогрессировать».
Ранее сообщалось о том, что Харантин может принять венгерское гражданство.
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Источник — ТК Футбол
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