Игорь ХАРАТИН: «Если буду прогрессировать – то вызовут в сборную»

Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин надеется, что сможет получить вызов в сборную Украины:

«Думаю, если я и дальше буду прогрессировать, то меня вызовут в сборную на следующий сбор. Так что нечего расстраиваться – нужно дальше тренироваться и прогрессировать».

Ранее сообщалось о том, что Харантин может принять венгерское гражданство.