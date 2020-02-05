Харатин может принять венгерское гражданство

Украинский полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин может получить вызов в сборную Венгрии.

В этом заинтересован главный тренер сборной Венгрии Марк Росси.

У Харатина есть венгерские корни, что упростит процедуру получения гражданства.

Сам Харатин ранее заявил, что мечтает выступать за сборную Украины.

25-летний Харатин выступает за «Ференцварош» с лета 2019 года. В нынешнем на его счету 15 матчей за венгерский клуб во всех турнирах.