Харатин может принять венгерское гражданство

Игорь Харатин может получить вызов в сборную Венгрии

  • 05.02.2020 17:24
  • 2684 просмотра
  • 15 комментариев
Харатин может принять венгерское гражданство
© Football.ua. Игорь Харатин

Украинский полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин может получить вызов в сборную Венгрии.

В этом заинтересован главный тренер сборной Венгрии Марк Росси.

У Харатина есть венгерские корни, что упростит процедуру получения гражданства.

Сам Харатин ранее заявил, что мечтает выступать за сборную Украины.

25-летний Харатин выступает за «Ференцварош» с лета 2019 года. В нынешнем на его счету 15 матчей за венгерский клуб во всех турнирах.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Ференцварош

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    gnt32
    online
      gnt32, 05.02.2020 18:40
    0
    zvalenok03, 05.02.2020 18:38
    А почему спрашиваешь?
    а почему ты бредятину пишешь?
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.02.2020 18:38
    0
    gnt32, 05.02.2020 18:34
    а какое отношение к патриотам имеет отношение игрок перешедший из Зари в Ференцварош?
    А почему спрашиваешь?
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 05.02.2020 18:34
    0
    zvalenok03, 05.02.2020 18:32
    Это их проблемы.
    Они никакого отношения к украинским патриотам не имеют.
    а какое отношение к патриотам имеет отношение игрок перешедший из Зари в Ференцварош?
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.02.2020 18:32
    0
    gnt32, 05.02.2020 18:16
    ну-да!Вот и Диего да Силва Коста уехал из процветающей Бразилии в захолустную Испанию и решил за её сборную играть,наверное у парнишки испанские корни.
    Это их проблемы.
    Они никакого отношения к украинским патриотам не имеют.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.02.2020 18:32
    -1
    Alehandro, 05.02.2020 18:26
    В смысле "уезжает"? Он там уже год как играет
    ОН хочет гражданство сменить.
    Ссылка
    Mbappe10
      Mbappe10, 05.02.2020 18:29
    0
    Прикро, що Шевченко до цих пір не визвав його в збірну, Харатін дуже сильно додав і зараз один з найкращих в Ференцвароші.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 05.02.2020 18:26
    0
    zvalenok03, 05.02.2020 18:03
    -динама бежит?
    -все бегут
    Вот еще один уезжает из процветающей Украины в захолустную венгрию.
    Еще один зрадник из динамы.
    В смысле "уезжает"? Он там уже год как играет
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 05.02.2020 18:16
    +1
    zvalenok03, 05.02.2020 18:03
    -динама бежит?
    -все бегут
    Вот еще один уезжает из процветающей Украины в захолустную венгрию.
    Еще один зрадник из динамы.
    ну-да!Вот и Диего да Силва Коста уехал из процветающей Бразилии в захолустную Испанию и решил за её сборную играть,наверное у парнишки испанские корни.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.02.2020 18:03
    -2
    -динама бежит?
    -все бегут
    Вот еще один уезжает из процветающей Украины в захолустную венгрию.
    Еще один зрадник из динамы.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 05.02.2020 18:03
    0
    Да мы прям вторая Бразилия! А вообще, если хочешь играть за сборную, то надо переезжать в более сильный чемпионат, а не в тот где можно перейти в другую сборную.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 05.02.2020 17:54
    0
    Учитывая конкуренцию в центре СбУ, это не проблема. Те же Юрченко, Коваленко и Иванисеня будут посильнее... Но осадочек останется)
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 05.02.2020 17:42
    0
    common_sense, 05.02.2020 17:37
    разрешаю. до сбу не дотягивает
    Я (я) , два раза (два раза) - не повторяю!(не повторяю)!
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 05.02.2020 17:41
    0
    Да хоть китайское , нам то что?
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 05.02.2020 17:37
    0
    разрешаю. до сбу не дотягивает
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 05.02.2020 17:37
    -1
    разрешаю. до сбу не дотягивает
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 05.02.2020 18:16
    +1
    zvalenok03, 05.02.2020 18:03
    -динама бежит?
    -все бегут
    Вот еще один уезжает из процветающей Украины в захолустную венгрию.
    Еще один зрадник из динамы.
    ну-да!Вот и Диего да Силва Коста уехал из процветающей Бразилии в захолустную Испанию и решил за её сборную играть,наверное у парнишки испанские корни.
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 05.02.2020 18:40
    0
    zvalenok03, 05.02.2020 18:38
    А почему спрашиваешь?
    а почему ты бредятину пишешь?
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.02.2020 18:38
    0
    gnt32, 05.02.2020 18:34
    а какое отношение к патриотам имеет отношение игрок перешедший из Зари в Ференцварош?
    А почему спрашиваешь?
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 05.02.2020 18:34
    0
    zvalenok03, 05.02.2020 18:32
    Это их проблемы.
    Они никакого отношения к украинским патриотам не имеют.
    а какое отношение к патриотам имеет отношение игрок перешедший из Зари в Ференцварош?
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.02.2020 18:32
    0
    gnt32, 05.02.2020 18:16
    ну-да!Вот и Диего да Силва Коста уехал из процветающей Бразилии в захолустную Испанию и решил за её сборную играть,наверное у парнишки испанские корни.
    Это их проблемы.
    Они никакого отношения к украинским патриотам не имеют.
    Ссылка
    Mbappe10
      Mbappe10, 05.02.2020 18:29
    0
    Прикро, що Шевченко до цих пір не визвав його в збірну, Харатін дуже сильно додав і зараз один з найкращих в Ференцвароші.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 05.02.2020 18:26
    0
    zvalenok03, 05.02.2020 18:03
    -динама бежит?
    -все бегут
    Вот еще один уезжает из процветающей Украины в захолустную венгрию.
    Еще один зрадник из динамы.
    В смысле "уезжает"? Он там уже год как играет
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 05.02.2020 18:03
    0
    Да мы прям вторая Бразилия! А вообще, если хочешь играть за сборную, то надо переезжать в более сильный чемпионат, а не в тот где можно перейти в другую сборную.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 05.02.2020 17:54
    0
    Учитывая конкуренцию в центре СбУ, это не проблема. Те же Юрченко, Коваленко и Иванисеня будут посильнее... Но осадочек останется)
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 05.02.2020 17:42
    0
    common_sense, 05.02.2020 17:37
    разрешаю. до сбу не дотягивает
    Я (я) , два раза (два раза) - не повторяю!(не повторяю)!
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 05.02.2020 17:41
    0
    Да хоть китайское , нам то что?
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 05.02.2020 17:37
    0
    разрешаю. до сбу не дотягивает
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности