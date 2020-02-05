Харатин может принять венгерское гражданство

Украинский полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин может получить вызов в сборную Венгрии.
В этом заинтересован главный тренер сборной Венгрии Марк Росси.
У Харатина есть венгерские корни, что упростит процедуру получения гражданства.
Сам Харатин ранее заявил, что мечтает выступать за сборную Украины.
25-летний Харатин выступает за «Ференцварош» с лета 2019 года. В нынешнем на его счету 15 матчей за венгерский клуб во всех турнирах.
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Источник — ФК Ференцварош
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Они никакого отношения к украинским патриотам не имеют.
Они никакого отношения к украинским патриотам не имеют.
-все бегут
Вот еще один уезжает из процветающей Украины в захолустную венгрию.
Еще один зрадник из динамы.
-все бегут
Вот еще один уезжает из процветающей Украины в захолустную венгрию.
Еще один зрадник из динамы.
-все бегут
Вот еще один уезжает из процветающей Украины в захолустную венгрию.
Еще один зрадник из динамы.
-все бегут
Вот еще один уезжает из процветающей Украины в захолустную венгрию.
Еще один зрадник из динамы.
Они никакого отношения к украинским патриотам не имеют.
Они никакого отношения к украинским патриотам не имеют.
-все бегут
Вот еще один уезжает из процветающей Украины в захолустную венгрию.
Еще один зрадник из динамы.
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